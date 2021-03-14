Ступак заняла второе место в общем зачёте КМ по лыжным гонкам

Россиянка Юлия Ступак заняла второе место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/21.

Благодаря завоеванию бронзы в гонке преследования на 30 км Ступак, набрав 1079 очков, сумела сохранить второе место в общем зачёте.

«Большой хрустальный глобус» завоевала американка Джессика Диггинс — 1347 очков. Шведка Эбба Андерссон завершила сезон на третьем месте.

Россиянки Татьяна Сорина и Наталья Непряева заняли пятое и шестое места.

Ранее сообщалось, что Ступак заняла третье место в пасьюте на этапе КМ в Энгадине.