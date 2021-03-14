Ступак заняла второе место в общем зачёте КМ по лыжным гонкам
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Благодаря завоеванию бронзы в гонке преследования на 30 км Ступак, набрав 1079 очков, сумела сохранить второе место в общем зачёте.
«Большой хрустальный глобус» завоевала американка Джессика Диггинс — 1347 очков. Шведка Эбба Андерссон завершила сезон на третьем месте.
Россиянки Татьяна Сорина и Наталья Непряева заняли пятое и шестое места.
Ранее сообщалось, что Ступак заняла третье место в пасьюте на этапе КМ в Энгадине.