Девятьяров назвал Большунова сильнейшим лыжником на планете

Олимпийский чемпион Михаил Девятьяров прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

«Большунов весь сезон в хорошей форме. Это уникальный спортсмен, который форму держит на протяжении всего сезона. Он самый сильный сейчас на планете. Без проблем ушёл и выиграл. Ему акклиматизация нипочём. Посмотрим завтра — будет шестой день. Следующая гонка? Мне кажется, что он пойдёт своим темпом. Может быть, группа его достанет. Одному идти 50 км неуютно. Если же идти рядом, можно почувствовать, как у кого работают лыжи. А когда один, возможно, тренеры и будут говорить, с каким разрывом идёт. Но он любит идти в одиночестве, своим ритмом, чтобы ему никто не мешал. В группе зажатость есть, а если они спокойно идут, проблем нет» — приводит слова Девятьярова Metaratings.ru.

Во время гонки с массовым стартом на этапе Кубка мира в Энгадине Большунов опередил норвежцев Йоханнеса Клебо и Пола Голберга.

Ранее Клебо назвал главную сложность в общении с Большуновым.