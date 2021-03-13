Реванш за марафон: Большунов выиграл масс-старт на последнем этапе Кубка мира по лыжным гонкам

В швейцарском Энгадине начался последний этап Кубка мира по лыжным гонкам. Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 15 км классическим стилем. Он смог предпринять атаку на последнем круге и пришёл к финишу первым с 18-секундным отрывом от Йоханнеса Клебо. Российский лыжник выиграл десятую золотую медаль за сезон и стал лишь третьим лыжником в истории, кто добился этого.

После окончательной отмены трёхдневного финала Кубка мира по лыжным гонкам, который сначала планировалось провести в Пекине, а затем в Лиллехаммере, последним соревнованием сезона стал этап в швейцарском Энгадине. В его программу вошли масс-старты на 15 и 10 км, которые должны были сформировать стартовые протоколы воскресных гонок преследования на марафонские дистанции.

С одной стороны, последние гонки в Альпах уже не имели большого значения в плане подведения итогов сезона. Александр Большунов уже давно выиграл второй подряд «Большой хрустальный глобус» и застолбил за собой звание лучшего дистанционного лыжника, а итальянцу Федерико Пеллегрино достался титул сильнейшего спринтера. Но с другой — не прошло и недели с чемпионата мира, который завершился одним из самых грандиозных скандалов в истории лыжных гонок. После того что случилось между Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо, их новой встречи на лыжне ждали многие болельщики.

Вдобавок россиянину финальные старты давали возможность установить ряд достижений. Во-первых, он мог стать третьим лыжником в истории, который бы одержал двузначное число побед за сезон. Во-вторых, замахнуться на невероятный рекорд норвежца Мартина Юнсруда Сундбю, который в 2016 году победил в общем зачёте с отрывом в 1032 очка от ближайшего преследователя. Большунов перед приездом в Энгадин выигрывал у Ивана Якимушкина 839 баллов и благодаря большому числу промежуточных финишей, которые запланированы в гонках, вполне может рассчитывать на успех.

Но для этого ему нужно было как минимум начать финальный этап сезона с победы. Начало масс-старта на 15 км классическим стилем для Большунова получилось непростым. Первые пару километров он был зажат в середине пелотона и не мог из него выбраться.

Заминкой россиянина попытался воспользоваться норвежец Ханс Холунд и организовал атаку. Правда, совсем недолгую. Уже на отметке 3,8 км группа настигла беглеца, и это сделали его собственные соотечественники. Россиян в первой десятке долгое время не было, пока оторваться от пелотона не решил Алексей Червоткин. Прямо как в эстафете, он легко оторвался от соперников и принялся работать на дистанции в одиночку. Но всё-таки Холунд поддержал темп лидера и зацепился за него. Между ними и пелотоном завис норвежец Даниэль Сток.

Постепенно гонка приближалась к единственному розыгрышу бонусных очков, и тогда Большунов начал ускоряться. За ним побежали финн Ийво Нисканен и несколько норвежских лыжников. Отрыв удалось легко ликвидировать, но для россиянина снова стала вырисовываться перспектива оказаться одному против иностранных соперников — Червоткин уже не был свеж после атаки, Евгений Белов сломал палку и откатился далеко назад, а Артём Мальцев пытался вырваться из пелотона. Большунов как раз перед масс-стартом рассказывал, что применять командную тактику против норвежцев не удаётся, потому что другие россияне до финиша с ним не добегают, и вновь оказался прав.

Вместе с Большуновым ускориться перед 10-километровой отметкой решил Клебо. Бонусную отметку они прошли вместе, но всё-таки 15 очков в общий зачёт Кубка мира достались норвежцу, а россиянину — только 12. Обычно после промежуточного финиша лыжники сбрасывают скорость, но Большунов и Клебо ещё полтора километра прошли вместе с небольшим отрывом от преследователей, среди которых ещё оставались Червоткин и Мальцев.

Вдруг во время длинного подъёма Большунов начал атаковать Клебо и быстро от него избавился. Буквально на ровном месте он создал себе 25-секундный отрыв, на который пелотон не знал, как реагировать. Лишь на последнем километре соперники решили, что так спокойно отпускать Большунова было нельзя, и взялись за работу, но россиянина вовремя предупредили об их ускорении. Он дотерпел до финиша и выиграл 18 секунд у Клебо и Пола Голберга, которые стали призёрами этой гонки.

Большунов одержал десятую личную победу за сезон — этого в прошлом добивались только Сундбю и Клебо. За карьеру он выиграл 27 гонок в Кубке мира и по этому показателю вышел на чистое седьмое место, обойдя швейцарца Дарио Колонью. Так как Якимушкин занял лишь 25-е место в масс-старте, Большунов увеличил отрыв от него до 945 очков.

В воскресенье Большунов будет стартовать на 18 секунд раньше норвежцев, но это едва ли даст ему ощутимое преимущество. Он останется один в самом начале 50-километровой дистанции, а ближайший напарник Мальцев будет в 24 секундах от него. Большунову придётся бежать в ещё более сложных условиях, чем во время марафона на чемпионате мира, в то время как Клебо будет стартовать в компании своих соотечественников.