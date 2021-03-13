Клебо: у Большунова были безумно хорошие лыжи

Норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал выступление в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

«Я очень рад, что сегодня мне удалось стать вторым. Конечно, я очень заинтересован в том, чтобы всегда быть как можно быстрее. Однако на прошлой неделе произошло множество вещей, на которые приходилось тратить время. Это также стоит учитывать. Я действительно считаю, что долгое время всё шло хорошо. Я прекрасно себя чувствовал, всё было отлично, а затем он сделал свой рывок. Тогда я ещё думал, что смогу его догнать, но у Большунова были безумно хорошие лыжи», — цитирует Клебо NRK.

На финише гонки Большунов сумел создать задел в 18 секунд и одержал победу в масс-старте.

Ранее Губерниев рассказал, как называют Большунова норвежские комментаторы.