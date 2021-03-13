Губерниев рассказал, как называют Большунова норвежские комментаторы

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе Александра Большунова в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине.

«Свежий Большунов — однозначно лучший. Саша — настоящее явление. Если бы не он, то мы бы не видели ни одной медали на Кубке мира. Большунов — это целая планета, а за ним у нас было много ошибок в стартовых составах на чемпионате мира. Убери Большунова — и без него будет другая команда. Я внимательно слежу за тем, что говорят норвежцы. Норвежские комментаторы называют Большунова Александром Великим — они говорят, что это лучший дистанционщик всех времен и народов. Представляете, какой комплимент нашему парню?! Норвежцы говорят, что если бы он не бежал эстафету на чемпионате мира, то смог бы выиграть три золотые медали», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Второе место в масс-старте с отставанием на 18,4 секунды занял норвежец Йоханнес Клебо, а замкнул тройку призёров его соотечественник Пол Голберг.

Ранее Большунов высказался о своей победе в масс-старте на КМ.