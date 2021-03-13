Губерниев рассказал, как называют Большунова норвежские комментаторы
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«Свежий Большунов — однозначно лучший. Саша — настоящее явление. Если бы не он, то мы бы не видели ни одной медали на Кубке мира. Большунов — это целая планета, а за ним у нас было много ошибок в стартовых составах на чемпионате мира. Убери Большунова — и без него будет другая команда. Я внимательно слежу за тем, что говорят норвежцы. Норвежские комментаторы называют Большунова Александром Великим — они говорят, что это лучший дистанционщик всех времен и народов. Представляете, какой комплимент нашему парню?! Норвежцы говорят, что если бы он не бежал эстафету на чемпионате мира, то смог бы выиграть три золотые медали», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Второе место в масс-старте с отставанием на 18,4 секунды занял норвежец Йоханнес Клебо, а замкнул тройку призёров его соотечественник Пол Голберг.
Ранее Большунов высказался о своей победе в масс-старте на КМ.