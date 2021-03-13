Большунов: сегодня были зимние условия, можно было показать свою силу

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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу, одержанную в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.
Большунов: сегодня были зимние условия, можно было показать свою силу
  • Reuters

«Здесь очень классное место, много подготовленных трасс. И здесь высота, какая будет и на Олимпийских играх, — 1850 м. Плюс сегодня были зимние условия, при которых можно было показать свою силу. Наивысшая точка — 1860 м. Я даже удивлён, что мне здесь нормально. Перед стартом были мысли, что сегодня нужно не нарушать социальную дистанцию, держаться от всех минимум на 1,5 м. Но получилось даже больше», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Ранее Легков призвал не вспомнить инцидент с Клебо на ЧМ после победы Большунова в масс-старте.

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