Большунов: сегодня были зимние условия, можно было показать свою силу

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу, одержанную в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

«Здесь очень классное место, много подготовленных трасс. И здесь высота, какая будет и на Олимпийских играх, — 1850 м. Плюс сегодня были зимние условия, при которых можно было показать свою силу. Наивысшая точка — 1860 м. Я даже удивлён, что мне здесь нормально. Перед стартом были мысли, что сегодня нужно не нарушать социальную дистанцию, держаться от всех минимум на 1,5 м. Но получилось даже больше», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Ранее Легков призвал не вспомнить инцидент с Клебо на ЧМ после победы Большунова в масс-старте.