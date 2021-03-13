Легков призвал не вспомнить инцидент с Клебо на ЧМ после победы Большунова в масс-старте

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал победу россиянина Александра Большунова в гонке с массовым стартом на 15 км классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.
Легков призвал не вспомнить инцидент с Клебо на ЧМ после победы Большунова в масс-старте
  • Reuters

«Победа Большунова — это здорово и круто. Но не стоит вспоминать прошлый скандал с Клебо. Об этом говорить вообще не хочу. Всё прошло, проехали», — сказал Легков «Чемпионату».

На финише марафона на 50 км, который проходил на чемпионате мира по лыжным видам спорта, между Клебо и Большуновым произошло столкновение, из-за которого российский лыжник сломал палку и не сумел сохранить лидерство в гонке.

В масс-старте Большунов задолго до финиша сумел создать себе комфортное преимущество и одержал победу.

Ранее Бородавко заявил, что сегодняшняя победа не поможет Большунову забыть инцидент на ЧМ.

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