Легков призвал не вспомнить инцидент с Клебо на ЧМ после победы Большунова в масс-старте
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«Победа Большунова — это здорово и круто. Но не стоит вспоминать прошлый скандал с Клебо. Об этом говорить вообще не хочу. Всё прошло, проехали», — сказал Легков «Чемпионату».
На финише марафона на 50 км, который проходил на чемпионате мира по лыжным видам спорта, между Клебо и Большуновым произошло столкновение, из-за которого российский лыжник сломал палку и не сумел сохранить лидерство в гонке.
В масс-старте Большунов задолго до финиша сумел создать себе комфортное преимущество и одержал победу.
Ранее Бородавко заявил, что сегодняшняя победа не поможет Большунову забыть инцидент на ЧМ.