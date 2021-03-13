Бородавко: сегодняшняя победа не поможет Большунову забыть инцидент на ЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу своего подопечного Александра Большунова в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

«На сегодняшний день было видно, что у Большунова хорошее самочувствие. Он сделал рывок, который никто не смог поддержать, а дальше лишь наращивал преимущество. Видно, что он в хорошем состоянии и настроении. Станет ли эта победа над Клебо пилюлей от того, что было на чемпионате мира? Нет, такого шанса предстоит ждать до следующего чемпионата мира или Олимпийских игр. То, что произошло тогда на финише, не заживает. Сегодняшняя победа не поможет это забыть», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

На финише марафона на 50 км, который проходил на чемпионате мира по лыжным видам спорта, между Клебо и Большуновым произошло столкновение, из-за которого российский лыжник сломал палку и не сумел сохранить лидерство в гонке.

Ранее Большунов одержал победу в масс-старте на этапе КМ в Энгадине.