«Их дуэли станут кульминацией лыжных гонок»: что говорят о Большунове и Клебо перед заключительным этапом КМ

Соперничество Йоханнеса Клебо и Александра Большунова, которое продолжится во время последнего этапа Кубка мира по лыжным гонкам, ещё долго будет одним из главных в современном спорте. Такое мнение выразил чемпион мира 2003 года Мартин Коукал. Перед состязаниями в Эндагине лыжные эксперты также отмечают, что Клебо поступил правильно, когда отказался оспаривать свою дисквалификацию после столкновения с Большуновым. Сам спортсмен заявил, что не изменил своего отношения к российскому лыжнику и надеется, что сможет вновь его победить.

«Попасть в комнату жюри — это тяжёлый момент»

13 и 14 марта в швейцарском Эндагине пройдёт последний этап Кубка мира по лыжным гонкам, после чего международный сезон в этом виде спорта подойдёт к концу. Спортсменам осталось разыграть медали, кубковые очки и призовые в масс-стартах на 15 и 10 км классическим стилем, а затем в гонках преследования на марафонские дистанции 50 и 30 км коньковым стилем.

Заключительный старт сезона пройдёт всего через неделю после чемпионата мира, и на него планируют приехать все главные действующие лица недавних соревнований в Оберстдорфе, в том числе обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов и девятикратный чемпион мира Йоханнес Клебо из Норвегии. Субботний масс-старт станет их первой встречей после скандального марафона.

Незадолго до соревнований в Эндагине Клебо пообщался с норвежскими журналистами и рассказал о том, что происходило во время финиша 50-километровой гонки и после неё. Он отметил, что ожидание решения о своей дисквалификации было худшим моментом в его карьере.

«Я ни разу не смотрел видео финиша после того, как побывал в комнате жюри. Со своей стороны я хочу закончить марафон и смотреть вперёд. Никогда не думал, что потрачу столько энергии на такую гонку. Наверное, худшим было ожидание. Я подошёл к финишу и спросил, что случилось. Мне сказали, что всё хорошо. Мы ждём ещё несколько минут, и это, пожалуй, худшее. Попасть в комнату жюри — это тяжёлый момент, потом мне нужно было просто взять себя в руки и уйти», — рассказал Клебо NRK.

Спортсмен признался, что, когда узнал о лишении золотой медали, то был зол и разочарован. Однако его смог успокоить тренер Арильд Монсен. Клебо также отметил, что хотя он и остался обижен на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS), но больше не намерен предъявлять к ней претензии.

«Тогда, вероятно, я мог мыслить не так рационально. Я был сосредоточен на предметах, которые мог бы ударить или сломать. Мне помог Монсен, который пришёл через несколько часов. Он сказал правильные вещи, которые заставили меня прийти на ужин с остальной командой, чтобы отпраздновать фантастический чемпионат мира... Кто прав — я или FIS, — это я наверняка унесу с собой в могилу. Мы же не можем быть согласны во всём, поэтому я не буду ходить тут, затаив злобу. Я должен сосредоточиться на своих делах и на том, на что я могу повлиять, и я определённо ничего не поделаю с FIS», — добавил Клебо.

Норвежец также рассказал о своём отношении к Большунову, с которым проведёт ещё две гонки в этом сезоне. Клебо отметил, что будет и дальше пытаться победить россиянина.

«Относиться к Большунову я буду, как и раньше. Мы ещё много лет будем вместе с ним участвовать в гонках. Он хороший лыжник, которого я, надеюсь, смогу победить. Так что будем надеяться, что подобная ситуация не повторится...», — подытожил Клебо.

«Очень умное решение, снимаю шляпу перед Клебо»

Днём ранее норвежский лыжник отказался продолжать разбирательство с FIS по поводу дисквалификации и попросил свою федерацию отозвать апелляцию. Многие специалисты из мира лыжных гонок положительно оценили этот поступок. Так, норвежский эксперт Торгейр Бьорн заявил, что главным во всей этой истории является то, что Клебо даже без завоёванной медали показал себя хорошим марафонцем.

«В любом случае от такой золотой медали остался бы осадок. Самое важное, что Йоханнес самому себе доказал — он может выступать в марафоне. Думаю, после решения отозвать апелляцию репутация Йоханнеса будет только лучше. В любом случае выиграть апелляцию было мало шансов», — сказал Бьорн.

Чемпион мира 1989 года Харри Кирвесниеми тоже похвалил Клебо за отказ от апелляции. Бывший финский лыжник отметил, что после прохождения 50 км норвежец всё равно не смог бы навязать Большунову борьбу на финише.

«Очень умное решение, снимаю шляпу перед Клебо. В последовавшем решении не было бы победителя. По мнению многих, ситуация так бы и осталась неразрешённой. Хотя норвежцы пытались найти дополнительную информацию, они понимали, что аргументы у них слабые. Лыжник, бегущий сзади, не должен мешать тому, кто бежит впереди. Большунов читал Клебо, как открытую книгу. Так как они пробежали 50 км, вряд ли финиш Клебо был бы таким же сильным, как обычно, а Большунов силён в спурте всегда», — заявил Кирвесниеми Ilta-Sanomat.

В российской сборной тоже положительно отнеслись к желанию Клебо закончить историю с дисквалификацией. Тренер Егор Сорин сказал, что и Большунов сам не хотел, чтобы судьи рассматривали финишный инцидент между ними.

«Он поступил правильно. Уверен, изначально подача апелляции не была его инициативой. Точно так же, как у нас, — не Саша Большунов просил подавать протест. Если б никто не подал этот протест, он сам не стал бы поднимать шум. Спортсмены борются на лыжне, а дальше уже начинается работа представителей команд. Мы сделали то, что должны были, то же самое — и норвежцы. У них своя позиция, у нас — своя. Но спортсменам, как правило, это не нужно. Клебо — сильный лыжник, знает, что у него всё ещё впереди. И я с ним абсолютно согласен, что лучше получать эмоции сразу на награждении, а не спустя несколько дней», — сказал Сорин «Спорт-Экспрессу».

«Большунов воспринимает соперничество ближе к сердцу, чем норвежцы»

Если Клебо смог избавиться от лишнего давления со стороны СМИ перед соревнованиями в Эндагине, то о Большунову — нет. Чешский журналист Мартин Гашек посвятил противостоянию двух лыжников колонку, в которой отметил, что симпатии болельщиков вряд ли когда-либо будут полностью на стороне россиянина.

«В социальных сетях, конечно, Клебо — спортивный герой с современной моделью поведения, который получает болельщиков (и спонсоров) благодаря своему образу жизни. А Большунов — русский парень, который после скандала вокруг государственной допинговой системы на Олимпиаде в Сочи вынужден выслушивать резкие замечания», — написал Гашек в iSports.cz.

Однако на защиту Большунова встала олимпийская чемпионка 2006 года Катержина Нойманова. Она заявила, что разговоры о допинге не должны касаться российского лыжника, так как сам он ни разу не давал повода усомниться в своей репутации.

«Меня сложно заподозрить в большой любви к русским. Но Большунов прекрасно выступал ещё в юниорских соревнованиях до 23 лет. Он исключителен. Не было ни единого намёка, что у него проблемы с допингом. Сейчас он столкнулся с волной критики, но я со многим не согласна», — рассказала бывшая лыжница.

О Большунове подробно высказался также чемпион мира в марафоне 2003 года Мартин Коукал. Он сравнил российского лыжника с Мартином Юнсрудом Сундбю, который за свою выдающуюся карьеру мало выиграл индивидуальных титулов. По мнению чеха, Большунов оказался в такой же ситуации, и это повлияло на его поведение.

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«Соперничество с Клебо — это хорошо, но не чересчур ли со стороны Большунова. Он выглядит так, будто не может проиграть. Когда он финишировал четвёртым в спринте, все видели, какой он угрюмый. Когда он был третьим в командном спринте, он даже не подошел к Глебу Ретивых. Я бы сказал, что он воспринимает соперничество ближе к сердцу, чем норвежцы. Клебо всегда побеждал на главных стартах. Большунов же всегда проигрывал кому-то другому — Симену Крюгеру, Дарио Колонье, Ийво Нисканену, Шюру Рёте. Всегда находился тот, кто приговаривал его к серебряной медали. Отчасти Большунов напоминает мне Сундбю, который выигрывал на Кубке мира, но на главном старте всегда находился кто-то, кто готов лучше, и побеждал его. До этого года в дистанционных гонках у Большунова не было в соперниках Клебо, но были другие», — заявил Коукал.

Он также заявил, что борьба Клебо и Большунова ещё долгие годы будет украшением лыжных гонок, особенно благодаря тому, что норвежец стал лучше выступать на длинных дистанциях.

«Йоханнес показал, что прогрессирует. Это можно было увидеть на 50 км. Было необычно, что последний круг тащил не Большунов. Это были норвежцы, Большунов шёл за ними до конца. В дистанционных гонках эти двое точно могут соревноваться друг с другом. Но Клебо явно стал лучше по дистанции в классике. Со временем он поднимается на более высокий уровень. В будущем дуэли Клебо — Большунов станут кульминацией лыжных гонок», — уверен Коукал.

По словам тренера Большунова Юрия Бородавко, сейчас лыжник спокойно готовится к следующим стартам. Он также рассказал, что стало с приглашением Клебо на свадьбу, которое российский лыжник вручил ему перед марафоном.

«Александр, конечно, переживал, но сейчас подуспокоился — нельзя жить одной гонкой, нужно смотреть вперёд. Клебо очень опасается коронавируса, это может его остановить. Хотя, я не могу залезть к Йоханнесу в голову. Кто знает, может быть возьмёт и приедет. Александр точно не отзывал приглашение и, насколько я знаю, не собирается этого делать, оно остаётся в силе», — сказал Бородавко «Советскому спорту».