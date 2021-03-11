Чешская лыжница: меня сложно обвинить в любви к русским, но Большунов исключителен

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Чешская лыжница Катержина Нойманова поделилась мнением о россиянине Александре Большунове.
Чешская лыжница: меня сложно обвинить в любви к русским, но Большунов исключителен
  • Reuters

«Меня сложно заподозрить в большой любви к русским, но Александр Большунов прекрасно выступал ещё в юниорских соревнованиях до 23 лет.

Александр исключителен. Не было ни единого намёка, что у Большунова проблемы с допингом. Сейчас он столкнулся с волной критики, но я со многим не согласна», — приводит слова Ноймановой iSport.cz.

Александр Большунов на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте.

Ранее Большунов поблагодарил болельщиков за поддержку.

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