Чешская лыжница: меня сложно обвинить в любви к русским, но Большунов исключителен
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«Меня сложно заподозрить в большой любви к русским, но Александр Большунов прекрасно выступал ещё в юниорских соревнованиях до 23 лет.
Александр исключителен. Не было ни единого намёка, что у Большунова проблемы с допингом. Сейчас он столкнулся с волной критики, но я со многим не согласна», — приводит слова Ноймановой iSport.cz.
Александр Большунов на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте.
Ранее Большунов поблагодарил болельщиков за поддержку.