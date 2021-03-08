«Отстоял свою честь и честь России»: Чепалова о слезах Большунова, его соперничестве с Клебо и четырёх медалях на ЧМ

Норвежцы боятся Александра Большунова и стараются сделать всё, чтобы остановить его. Об этом в интервью RT заявила трёхкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова. По её словам, скандинавы по ходу всего первенства планеты пытались провоцировать лидера российской сборной. Также обладатель Кубка мира назвала неправильным поведение Йоханнеса Клебо на финише марафона, отказалась ругать отечественную команду и отметила, что Сергею Устюгову нужно понять, чего он хочет от лыжных гонок.

«Норвежцы боятся Сашу и всеми силами стараются его остановить»

— Йоханнес Клебо понёс заслуженное наказание в ситуации со сломанной палкой Александра Большунова на финише марафона?

— Очень сильно переживала. Смотрела всю гонку от начала и до конца и пыталась внимательно вглядеться в спорный эпизод, чтобы понять, что случилось. На мой взгляд, Клебо не должен был появляться на крайней правой лыжне. Йоханнесу следовало перейти на другую. И он прекрасно об этом знал, видел, что идёт позади Большунова. Я как бывший спортсмен прекрасно понимаю, в каком состоянии сейчас находятся как Саша, так и норвежец. Брать золотую медаль должен был кто-то из них, но не Эмиль Иверсен.

— Большунов плакал после финиша, а также после того, как протест сборной России удовлетворили. Вас удивили его эмоции? Александр всегда казался железным человеком.

— Во-первых, они с Клебо друзья. Сашу расстроила вся эта ситуация.

— Друзья? Казалось, в мире лыжных гонок нет более непримиримых соперников…

— Краем уха слышала, что это действительно так. Как случилось, так случилось. С одной стороны, я даже рада, что справедливость наконец восторжествовала. Все мы помним конфликт с Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти. Тогда Большунова наказали по полной программе. И если бы сейчас санкций в отношении Клебо не последовало, это было бы неправильно. Присутствует и чувство горечи. Лыжников могли просто оставить на своих местах. Всё-таки, скорее, речь идёт о трагической случайности. На повторе видно, как норвежец немного пошатнулся и сбил руку россиянина, после чего тот поставил палку себе между ног и сломал её. Но, повторюсь, поскольку Большунов первым заходил в створ, Клебо следовало перейти на другую лыжню. Зачем он пошёл туда же? Выходит, он решил повести себя как Мяки.

— Не кажется ли вам, что после истории с финном соперники намеренно так ведут себя с Большуновым, понимая, что он может дать волю эмоциям?

— Если честно, согласна с вами. Сашу провоцируют постоянно, и я наблюдала за этим на протяжении всего чемпионата. Вспомните эстафету.

Когда Клебо шёл первым, он намеренно отводил палки назад себе за спину, чтобы Большунов не имел возможности идти за ним нога в ногу. Как только Саша сбился с темпа, норвежец улетел от него. Это конкретное задирание. Сашу провоцировали, но он всё стерпел, потому что является железным человеком.

— Можно ли говорить, что норвежцы применяли командную тактику против лидера российской сборной?

— Вполне возможно. Наверняка с ними работают люди, которые дают соответствующие команды. Они внимательно смотрят соревнования и знают слабые стороны Большунова. Норвежцы боятся Сашу и всеми силами стараются его остановить. Для них лучше работать командой, чем ковыряться в этой каше по одиночке. На самом деле, это очень серьёзная работа. И всё происходящее — не новость. Так было всегда. Норвегия и Россия во все времена боролись друг с другом в лыжных гонках.

— Почему россияне не могут выработать свою командную тактику против норвежцев?

— Так остальные ребята просто не дотягивают до уровня Александра. Он большой молодец. Я тоже в своё время никогда никого не ждала, не просила поддержки. Понимала, что другим будет тяжеловато поддерживать мой темп, поэтому сразу уходила в отрыв и не оставляла шансов соперницам. Саша такой же. Он одиночка.

— Не кажется ли вам, что борьба с норвежцами психологически надломила Большунова?

— Ему пришлось несладко. На Сашу на протяжении всего турнира оказывалось серьёзное давление. Отсюда и слёзы после марафона. Человек просто устал тянуть эту лямку.

— Дмитрий Губерниев после гонки предложил наградить золотыми медалями как Иверсена, так и Большунова. Как оцениваете данный вариант?

— Это нереально. Иверсен ведь обогнал Большунова, поэтому никаких вопросов быть не может. Здесь не имеет значения, одна палка была у тебя в руках или две. Это твои проблемы. Понятно, что за Сашу обидно, но норвежец тоже боролся. Считаю, FIS приняла абсолютно правильное решение. Рада, что справедливость хотя бы раз в жизни восторжествовала. Было очень много ситуаций, когда протесты россиян даже не рассматривали.

— Тренер Большунова Юрий Бородавко заявил, что рейс-директор FIS Пьер Миньерей «обслуживает интересы норвежской команды». Эти слова оправданны или речь скорее об эмоциях?

— А почему нет? Это личное мнение специалиста. Не станет ли после такого федерация относиться к россиянам хуже? Там и так ведут себя по отношению к нам максимально жёстко. Начнём с того, что мы даже не можем выступать под своим флагом. Поэтому пускай проглатывают слова Бородавко как хотят.

«Считать медали Большунову не нужно»

— Вы удивлены, что Большунову хватило сил на марафон? Он ведь принял участие во всех гонках чемпионата.

— Не могу сказать, что меня это прямо-таки удивило. Я точно также в своё время принимала участие во всех гонках ЧМ. Рада, что он оказался настолько крепким спортсменом. Молодец. Большунов в Оберстдорфе отстоял свою честь и честь России. Он пробежал все гонки от начала и до конца без отдыха и пауз.

— Но некоторые предполагали, что Александру предоставят отдых в эстафете.

— Он — сильный спортсмен, вот и всё. Плюс, Большунов идеально готов. Выбить его из колеи могло только психологическое давление.

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— Мог ли он из-за этого фактора не досчитаться золотых медалей?

— Считать награды не нужно. Всегда говорила: всё, что дано свыше — придёт, а лишнего ты никогда не получишь. По-настоящему важно то, что Саша впервые в карьере стал чемпионом мира. К тому же в Оберстдорфе он собрал полный комплект медалей — это выдающееся достижение. Дальше можно гулять спокойно.

— Большунов собрал по четыре награды на двух последних первенствах планеты и Олимпийских играх в Пхёнчхане, но золото взял лишь раз. Неужели его это удовлетворяет?

— У нас в России нет разницы, 500 наград ты завоевал или одну. Главное — стать чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Этот статус сохраняется за тобой пожизненно. Первую миссию Большунов уже выполнил, вторая — на очереди. Могу сказать, как человек, давно закончивший со спортом: с грудой медалей ты потом ходить не будешь. И Большунов рано или поздно тоже это поймёт. В семейной жизни, когда у него появятся дети, количество наград роли играть не будет. А вот если ты стал чемпионом мира, то гарантированно войдёшь в историю.

— Мы видели, как в эстафете Клебо издевательски разобрался с Большуновым в финишном створе. Чисто теоретически Александр в преддверии ОИ способен так прибавить, чтобы не проигрывать ему?

— Мне кажется, Йоханнеса после марафона конкретно закопали в землю. Наверняка, он думал, что при принятии федерацией решения скажется поддержка норвежцев, но его дисквалифицировали. Сто процентов — это убило Клебо. Уверена, гостиничный номер, в котором живёт норвежец, разгромлен.

— Но вы же сами сказали, что главное — стать чемпионом мира. В активе Йоханнеса шесть золотых медалей первенств планеты…

— У норвежцев совершенно иное отношение к делу. Им важно собрать все медали и не оставить соперникам ничего. Такая у них тактика. Именно поэтому Большунов для них стал настолько серьёзным раздражителем. Он ведь отбирает у скандинавов их награды.

«Когда увидела, что Червоткин привёз минуту норвежцам, не поверила своим глазам»

— Как в целом оцените итоги чемпионата мира для сборной России, если не брать в расчёт выступление Большунова?

— Все молодцы. Отработали достойно. Да, у девчонок были неудачные гонки, в которых они пролетали мимо медалей. Такое случается. Турнир закончился, и время назад не вернуть. Теперь к Олимпийским играм нужно готовить других лыжников, да и из нынешнего состава сборной России, конечно, кто-то останется.

— Но, получается, кроме Большунова подняться на подиум в личных гонках не способен никто.

— Ничего страшного. Главное, Александр отстоял честь России. А предсказывать, кто кроме него сумеет побороться за награды на ОИ, сейчас крайне сложно. Какие-то выводы можно будет делать только после начала олимпийского сезона. Если в этот момент человек смотрится хорошо, перед тренерами стоит одна задача — удержать его в этой форме. Поэтому нужно готовить людей. Считаю, сейчас в национальной команде работают отличные специалисты, которые прекрасно знают, что делать и как подводить спортсменов к крупным турнирам.

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— Речь о кризисе вести не стоит?

— Ни в коем случае. Просто некий спад произошёл здесь и сейчас. Повторюсь, нужно просто готовить лыжников жёстче и больше тренироваться. Иного рецепта успеха не существует.

— Наличие в команде Большунова способно в какой-то степени идти ей во вред? Остальные ведь могут расслабиться, понимая, что Александр даже в самой сложной гонке в состоянии вывезти сборную на своих плечах.

— Напротив, в присутствии лыжника такого уровня его партнёры становятся только сильнее. Тут ведь дело не в самом Большунове, а в амбициях остальных. У кого их нет, те останутся внизу как с ним, так и без него. Кто захочет, сам будет тянуться за Сашей.

— Сергей Устюгов в преддверии ЧМ испытывал серьёзные проблемы со здоровьем, а на самом турнире получил травму. Нет опасений, что на ОИ добиться успеха ему будет сложно?

— Возможно, Сергею удастся взять себя в руки и иначе построить тренировочный план. Возраст? Ему не настолько много лет. Возьмите норвежцев. Многим из них за 30, но они демонстрируют высочайшие результаты. Сейчас Устюгову важно понять, что он хочет от Олимпийских игр и от лыжных гонок вообще.

— Проблемы со здоровьем в преддверии турнира испытывала и Наталья Непряева. Если бы не перелом руки, она могла претендовать в Оберстдорфе на большее?

— Непряева на протяжении всего сезона не сильно впечатляла. Хотя, возможно, Наталья, действительно, сумела бы побороться за медали, если бы не перелом. В целом у россиянок было не так много ярких выступлений.

— Кто из состава сборной Росии помимо Большунова порадовал вас на ЧМ?

— Опять же, не хочется ругать сборную. Возьмём Алексея Червоткина. Как впечатляюще он отработал на первом этапе эстафеты. Когда увидела, что он привёз минуту норвежцам, не поверила своим глазам. Если бы я ушла на дистанцию с таким преимуществом, сто процентов не растеряла бы его. Но мужчины несколько иначе строят эстафету. Тот же Клебо тормозил почём зря. У женщин всё проще — если ушла, то с концами. Посмотрите, как это делает, например, Тереза Йохауг. Она убегает и не ждёт соперниц. Червоткин же совершил настоящий подвиг. Жаль, ребята не смогли удержать лидерство.