Большунов снова заплакал после объявления о дисквалификации Клебо
- Reuters
Об этом сообщает «Чемпионат».
На финишной прямой Клебо задел Большунова, после чего российский лыжник сломал палку и лишился шансов на победу.
В итоге трёхкратный олимпийский чемпион финишировал первым, но был дисквалифицирован. Первое место досталось его соотечественнику Эмилю Иверсену, который изначально стал вторым, а серебро завоевал Большунов, после инцидента финишировавший третьим. Бронза же досталась ещё одному норвежцу — Симену Крюгеру.
Ранее тренер оценил действия Большунова на финише марафона до контакта с Клебо.