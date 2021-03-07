Большунов снова заплакал после объявления о дисквалификации Клебо

Короткая ссылка
Российский лыжник Александр Большунов эмоционально отреагировал на объявление о дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо по итогам марафона на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Большунов снова заплакал после объявления о дисквалификации Клебо
  • Reuters

Об этом сообщает «Чемпионат».

На финишной прямой Клебо задел Большунова, после чего российский лыжник сломал палку и лишился шансов на победу. 

В итоге трёхкратный олимпийский чемпион финишировал первым, но был дисквалифицирован. Первое место досталось его соотечественнику Эмилю Иверсену, который изначально стал вторым, а серебро завоевал Большунов, после инцидента финишировавший третьим. Бронза же досталась ещё одному норвежцу — Симену Крюгеру.

Ранее тренер оценил действия Большунова на финише марафона до контакта с Клебо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить