Большунов снова заплакал после объявления о дисквалификации Клебо

Российский лыжник Александр Большунов эмоционально отреагировал на объявление о дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо по итогам марафона на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Об этом сообщает «Чемпионат».

На финишной прямой Клебо задел Большунова, после чего российский лыжник сломал палку и лишился шансов на победу.

В итоге трёхкратный олимпийский чемпион финишировал первым, но был дисквалифицирован. Первое место досталось его соотечественнику Эмилю Иверсену, который изначально стал вторым, а серебро завоевал Большунов, после инцидента финишировавший третьим. Бронза же досталась ещё одному норвежцу — Симену Крюгеру.

Ранее тренер оценил действия Большунова на финише марафона до контакта с Клебо.