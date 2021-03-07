Тренер оценил действия Большунова на финише марафона до контакта с Клебо

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал действия Александра Большунова на финише марафона на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Александр всё делал правильно, увидел, что убежать было сложно, довёл дело до развязки. Пытался контролировать, но палка не позволила выиграть. Я ему кричал, чтобы держал внешний радиус, что он и сделал. Клебо задел палку, что привело к сбою», — заявил Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Большунов, вырвавшийся в лидеры на заключительных километрах, в борьбе за победу с Клебо сломал правую палку после незначительного контакта, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

Ранее стало известно, что Клебо дисквалифицирован по итогам марафона на ЧМ, Большунову присудили серебро.