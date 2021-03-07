Клебо дисквалифицирован по итогам марафона на ЧМ, Большунову присудили серебро

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо был дисквалифицирован по итогам инцидента с россиянином Александром Большуновым в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта. Таким образом, Клебо будет лишён золота в марафоне, а победителем будет признан занявший второе место его соотечественник Эмиль Иверсен. Большунов же, который финишировал третьим, поднимется на второе место. Бронзовым призёром стал норвежец Симен Крюгер.

На финишной прямой Клебо задел Большунова, после чего российский лыжник сломал палку и лишился шансов на победу.

Ранее сообщалось, что Большунов стал единственным лыжником, кому удалось финишировать в топ-4 во всех гонках ЧМ.