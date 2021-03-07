Большунов стал единственным лыжником, кому удалось финишировать в топ-4 во всех гонках ЧМ

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Россиянин Александр Большунов стал единственным лыжником, кому удалось финишировать на позициях не ниже четвёртой во всех гонках чемпионата мира.
Большунов стал единственным лыжником, кому удалось финишировать в топ-4 во всех гонках ЧМ
  • Reuters

По итогам чемпионата мира 2021 года в немецком Оберстдорфе Большунов сумел завершить каждую из шести гонок, в том числе и командные, не ниже четвёртого места. Прежде ни одному лыжнику не удавалось подобное.

Большунов стал четвёртым в спринте и индивидуальной гонке, завоевал золото в скиатлоне, серебро в командном спринте и две бронзы — в эстафете и марафоне.

Ранее сообщалось, что Большунов расплакался после финиша марафона на ЧМ.

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