Большунов стал единственным лыжником, кому удалось финишировать в топ-4 во всех гонках ЧМ
- Reuters
По итогам чемпионата мира 2021 года в немецком Оберстдорфе Большунов сумел завершить каждую из шести гонок, в том числе и командные, не ниже четвёртого места. Прежде ни одному лыжнику не удавалось подобное.
Большунов стал четвёртым в спринте и индивидуальной гонке, завоевал золото в скиатлоне, серебро в командном спринте и две бронзы — в эстафете и марафоне.
Ранее сообщалось, что Большунов расплакался после финиша марафона на ЧМ.