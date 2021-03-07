Путин назвал Большунова главным героем лыжного марафона на ЧМ

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Президент России Владимир Путин отреагировал на серебро российского лыжника Александра Большунова в марафоне на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Путин назвал Большунова главным героем лыжного марафона на ЧМ
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин направил спортсмену поздравительную телеграмму.

Отмечается, что Путин в своём письме назвал именно Большунова настоящим героем гонки.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Йоханнесом Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен Эмиль Иверсен.

Ранее сообщалось, что в финских СМИ выразили мнение, что Большунов поступил неуважительно на церемонии награждения.

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