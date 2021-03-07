Финские СМИ считают, что Большунов поступил неуважительно на церемонии награждения

В финском издании Iltalehti отреагировали на решение российского лыжника Александра Большунова не надевать серебряную медаль, завоёванную в марафоне на 50 км в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе.

Издание опубликовало материал с заголовком: «Неуважительный трюк от Александра Большунова: отказался надевать медаль».

На выезде на финишную прямую в борьбе с Йоханнесом Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен Эмиль Иверсен.

Ранее депутат Ирина Роднина заявила, что Большунов останется для России чемпионом.