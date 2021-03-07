Финские СМИ считают, что Большунов поступил неуважительно на церемонии награждения

Короткая ссылка
В финском издании Iltalehti отреагировали на решение российского лыжника Александра Большунова не надевать серебряную медаль, завоёванную в марафоне на 50 км в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе.
Финские СМИ считают, что Большунов поступил неуважительно на церемонии награждения
  • globallookpress.com
  • © Sammy Minkoff via www.imago-imag/www.imago-images.de

Издание опубликовало материал с заголовком: «Неуважительный трюк от Александра Большунова: отказался надевать медаль».

На выезде на финишную прямую в борьбе с Йоханнесом Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен Эмиль Иверсен.

Ранее депутат Ирина Роднина заявила, что Большунов останется для России чемпионом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить