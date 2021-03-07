Роднина заявила, что Большунов останется для России чемпионом

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на инцидент между российским лыжником Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо в марафоне на 50 км в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе.

«Если сразу началось какое-то совещание, значит, у всех появились сомнения по поводу этого инцидента, в том числе у Международной федерации. Надеемся, что окончательное решение всё же справедливое. Но то, что он чемпион для нас, — это без сомнения! Большунов — наш чемпион!» — цитирует Роднину Sport24.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Ранее в издании Maximusport написали, что из-за глупости Клебо Большунов потерял золотую медаль.