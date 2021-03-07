Maximusport: из-за глупости Клебо Большунов потерял золотую медаль

Финское издание Maximusport отреагировало на инцидент между российским лыжником Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо в марафоне на 50 км в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе.

«Из-за глупости Клебо Большунов потерял золотую медаль. С другой стороны, если бы Клебо не остался на стороне Большунова, а ушёл на другую, норвежец выиграл бы золото благодаря своей работе на финише. Таким образом, нарушение обошлось норвежцу гораздо дороже, чем Большунову, для которого серебро было бы лучшим достижением в любом случае», — говорится в тексте статьи издания.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен Эмиль Иверсен.

Ранее Большунов объяснил свои слёзы после лыжного марафона на ЧМ.