Большунов объяснил свои слёзы после лыжного марафона на ЧМ

Короткая ссылка
Российский лыжник Александр Большунов объяснил, почему заплакал после марафона на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Большунов объяснил свои слёзы после лыжного марафона на ЧМ
  • Reuters

«Да, я плакал. Слёзы текли из-за того, что шанс завоевать второе золото был упущен. Он был упущен из-за поломки палки. Слова Клебо после гонки? Я ничего не слышал, меня переполняли эмоции», — приводит слова Большунова Nettavisen. 

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен Эмиль Иверсен.

Ранее тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам заявил, что Иверсен не считает себя золотым медалистом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить