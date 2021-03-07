Большунов объяснил свои слёзы после лыжного марафона на ЧМ

Российский лыжник Александр Большунов объяснил, почему заплакал после марафона на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Да, я плакал. Слёзы текли из-за того, что шанс завоевать второе золото был упущен. Он был упущен из-за поломки палки. Слова Клебо после гонки? Я ничего не слышал, меня переполняли эмоции», — приводит слова Большунова Nettavisen.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен Эмиль Иверсен.

Ранее тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам заявил, что Иверсен не считает себя золотым медалистом.