Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам заявил, что Иверсен не считает себя золотым медалистом

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум подвёл итоги марафона на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Конечно, Йоханнес считает, что прав он, а Большунов считает, что правда на его стороне. Для этого и есть жюри, которое решает такие вопросы. Моё мнение ничего не изменит. Мы всегда на стороне наших спортсменов, а российская сторона поддерживает своих. Тяжёлая ситуация», — сказал Носсум в эфире «Матч ТВ».

Он также не уверен, что между Клебо и Большуновым произошёл контакт, а россиянину просто не повезло. Тем не менее специалист подчеркнул, что он не такой хотел видеть концовку мирового первенства.

«Иверсен слишком бурно радовался? Я знаю Эмиля, и нет, он ликует не из-за этой золотой медали. Он счастлив, что завоевал свою первую личную медаль. Он себя не считает золотым медалистом», — добавил Носсум.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен Эмиль Иверсен.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Большунова героем после лыжного марафона на ЧМ.