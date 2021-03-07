Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам заявил, что Иверсен не считает себя золотым медалистом

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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум подвёл итоги марафона на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам заявил, что Иверсен не считает себя золотым медалистом
  • Reuters

«Конечно, Йоханнес считает, что прав он, а Большунов считает, что правда на его стороне. Для этого и есть жюри, которое решает такие вопросы. Моё мнение ничего не изменит. Мы всегда на стороне наших спортсменов, а российская сторона поддерживает своих. Тяжёлая ситуация», — сказал Носсум в эфире «Матч ТВ».

Он также не уверен, что между Клебо и Большуновым произошёл контакт, а россиянину просто не повезло. Тем не менее специалист подчеркнул, что он не такой хотел видеть концовку мирового первенства.

«Иверсен слишком бурно радовался? Я знаю Эмиля, и нет, он ликует не из-за этой золотой медали. Он счастлив, что завоевал свою первую личную медаль. Он себя не считает золотым медалистом», — добавил Носсум.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен Эмиль Иверсен.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Большунова героем после лыжного марафона на ЧМ.

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