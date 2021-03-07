Губерниев назвал Большунова героем после лыжного марафона на ЧМ

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на серебро российского лыжника Александра Большунова в марафоне на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Губерниев назвал Большунова героем после лыжного марафона на ЧМ
  • РИА Новости

«Большунов — герой. Серебро и слёзы делают его более великим в глазах всего мира, чем если бы он выиграл. Прецедент создан хороший, Клебо нам жаль, но он нарушал», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он также отметил, что теперь выглядит по-другому и произошедший несколько недель назад инцидент с Большуновым и финном Йони Мяки.

«Я тоже согласен, что справедливость не до конца восторжествовала, можно было дать два золота. Иверсен ни при каких обстоятельствах не должен был быть первым, но вот так случилось», — добавил Губерниев.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен Эмиль Иверсен.

Ранее тренер сборной России выразил мнение, что Большунова лишили звания короля лыж после несправедливости, произошедшей в марафоне.

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