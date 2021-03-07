Тренер сборной России: сегодня Большунова лишили звания короля лыж

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо по итогам инцидента с Александром Большуновым в марафоне на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Нельзя говорить о том, что справедливость восторжествовала, даже когда наш протест удовлетворили. Большунова лишили звания короля лыж и золота чемпионата мира. Клебо сломал ему палку и лишил его возможности бороться на финише. Иверсен спокойно заехал, когда Саша уже не боролся. Слова подбирать трудно. Сегодня произошла вопиющая несправедливость, которая лишила Сашу звания короля», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен Эмиль Иверсен.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что считает неправильным поведение Большунова на награждении по итогам марафона.