Резцова считает неправильным поведение Большунова на награждении по итогам марафона

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова высказала мнение об инциденте с участием россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо на финише марафона на 50 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Резцова считает неправильным поведение Большунова на награждении по итогам марафона
  • РИА Новости

«Неправильно было бы давать два золота — никогда в практике такого не было. Большунов вообще сегодня заработал бронзу. То, что Клебо ему там помешал немножко… Он не ломал Саше палку. Не пошли у норвежцев на поводу, наказали, наверное, правильно. Иверсен честно выиграл золотую медаль. Он чётко и честно выиграл свою награду. Конечно, обидно отдать золото в створе», — приводит слова Резцовой «Чемпионат».

Она отметила, что считает поведение Большунова после финиша неправильным.

«Настолько близко к сердцу всё это воспринимает: медаль не надевает, голову повесил, соперников не поздравил. Высокомерие ему не к лицу — он не прав. Так случилось, так бывает. Ну помешал тебе Клебо, его наказали, зачем продолжаешь так себя вести? Вести себя надо достойно и поздравлять соперников», — добавила Резцова.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда.

Ранее в FIS объяснили решение о дисквалификации Клебо.

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