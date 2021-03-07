В FIS объяснили решение о дисквалификации Клебо
- Reuters
«Думаю, вы видели ажиотаж. Принятие решения затянулось. Считаем, что Йоханнес пытался протиснуться в ту дорожку, на которой уже был Александр Большунов. Правила запрещают физические контакты и контакты с амуницией. А в этом случае Йоханнес задел Большунова», — приводит слова Миньере NRK.
На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.
После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда.
Ранее сообщалось, что сборная Норвегии подаст апелляцию в FIS на решение о дисквалификации Клебо.