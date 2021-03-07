В FIS объяснили решение о дисквалификации Клебо

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Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере объяснил решение о дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо с марафона на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
В FIS объяснили решение о дисквалификации Клебо
  • Reuters

«Думаю, вы видели ажиотаж. Принятие решения затянулось. Считаем, что Йоханнес пытался протиснуться в ту дорожку, на которой уже был Александр Большунов. Правила запрещают физические контакты и контакты с амуницией. А в этом случае Йоханнес задел Большунова», — приводит слова Миньере NRK.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии подаст апелляцию в FIS на решение о дисквалификации Клебо.

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