Сборная Норвегии подаст апелляцию в FIS на решение о дисквалификации Клебо
- Reuters
«Мы не согласны. Мы можем подавать апелляцию в течение 48 часов, и это будет сделано. Йоханнес очень разочарован», — приводит слова Носсума NRK.
На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.
После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда.
Ранее сообщалось, что Большунов высказался о дисквалификации Клебо.