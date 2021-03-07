Сборная Норвегии подаст апелляцию в FIS на решение о дисквалификации Клебо

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум сообщил, что команда подаст в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) апелляцию на решение о дисквалификации Йоханнеса Клебо с марафона на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Мы не согласны. Мы можем подавать апелляцию в течение 48 часов, и это будет сделано. Йоханнес очень разочарован», — приводит слова Носсума NRK.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда.

Ранее сообщалось, что Большунов высказался о дисквалификации Клебо.