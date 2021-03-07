Большунов высказался о дисквалификации Клебо
- Reuters
«Меня решение о дисквалификации совершенно не удовлетворило. Не знаю, какое бы решение меня устроило», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».
На выезде на финишную прямую в борьбе за победу с Клебо Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.
После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда.
Ранее сообщалось, что Большунов не стал надевать серебряную медаль, завоёванную в марафоне после дисквалификации Клебо.