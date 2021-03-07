Большунов высказался о дисквалификации Клебо

Россиянин Александр Большунов прокомментировал дисквалификацию норвежца Йоханнеса Клебо с марафона на 50 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«Меня решение о дисквалификации совершенно не удовлетворило. Не знаю, какое бы решение меня устроило», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

На выезде на финишную прямую в борьбе за победу с Клебо Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда.

Ранее сообщалось, что Большунов не стал надевать серебряную медаль, завоёванную в марафоне после дисквалификации Клебо.