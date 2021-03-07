Большунов не стал надевать серебряную медаль, завоёванную в марафоне после дисквалификации Клебо
- Reuters
На награждении российский лыжник не стал надевать на себя серебряную медаль, которую ему присудили после дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо.
На выезде на финишную прямую в борьбе за победу с Клебо Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.
После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда.
Норвежская сборная подала протест на такое решение, которая не была удовлетворена.
Таким образом, золото в марафоне досталось его норвежцу Эмилю Иверсену, серебро — Большунову, а бронза — ещё одному норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру.
Ранее сообщалось, что Большунов снова заплакал после объявления о дисквалификации Клебо.