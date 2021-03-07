Большунов не стал надевать серебряную медаль, завоёванную в марафоне после дисквалификации Клебо

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Россиянин Александр Большунов вопреки своему заявлению после финиша посетил церемонию награждения призёров марафона на 50 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
Большунов не стал надевать серебряную медаль, завоёванную в марафоне после дисквалификации Клебо
  • Reuters

На награждении российский лыжник не стал надевать на себя серебряную медаль, которую ему присудили после дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо.

На выезде на финишную прямую в борьбе за победу с Клебо Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда.

Норвежская сборная подала протест на такое решение, которая не была удовлетворена.

Таким образом, золото в марафоне досталось его норвежцу Эмилю Иверсену, серебро — Большунову, а бронза — ещё одному норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру.

Ранее сообщалось, что Большунов снова заплакал после объявления о дисквалификации Клебо.

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