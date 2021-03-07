Погоня за королевским титулом: Большунов соревнуется с норвежцами в гонке на 50 км на ЧМ по лыжным видам спорта

В Оберстдорфе завершается чемпионат мира по лыжным видам спорта. Мужчины разыгрывают медали в гонке с общего старта на 50 км классическим стилем. Александр Большунов, ранее одержавший победу в скиатлоне, борется за титул короля лыж — обладателя золотых медалей на двух самых длинных дистанциях. RT ведёт текстовую трансляцию забега.

AFP

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