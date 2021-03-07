Погоня за королевским титулом: Большунов соревнуется с норвежцами в гонке на 50 км на ЧМ по лыжным видам спорта
- AFP
- © Odd ANDERSEN
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07 марта 2021
Червоткин уже довольно продолжительное время ведёт за собой гонку. Видно, что он восстановился после эстафеты, где едва стоял на ногах после своего этапа.
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Два года назад медали в 50-километровой гонке разыгрывались в коньковом стиле. Тогда Большунов финишировал вторым в 27 секундах от Холунда. Третьим стал норвежец Шюр Рёте.
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В середине пелотона произошёл завал, упал норвежец Крюгер, но поломки инвентаря удалось избежать.
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Голберг и Холунд перестроились и вышли на лидирующие позиции. Пока что все лыжники разминаются и пытаются прочувствовать трассу, чтобы определиться с тактикой.
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Большунов и Белов держатся в начале общей группы, все норвежцы находятся позади.
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Дистанция 50 км состоит из восьми кругов. На каждом из них лыжников ждёт невероятной сложности подъём, покорить который нужно ради победы.
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Кстати, сегодня же состоялся легендарный 90-километровый марафон «Васалоппет». В нём третье место занял россиянин Ермил Вокуев, который в этом сезоне решил сосредоточиться на гонках марафонской серии, а не на Кубке мира и ЧМ.
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Поехали! 59 лыжников из 22 стран отправились на дистанцию! Около двух часов будет длиться гонка.
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В последних шести марафонах на чемпионатах мира россияне выиграли четыре серебряные медали. Победу одержал только Владимир Кузин в 1954 году, когда участники стартовали ещё с раздельного старта.
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Кроме норвежцев, будем обращать внимание на француза Мориса Монифика, финна Ийво Нисканена, швейцарца Дарио Колонью и британца Эндрю Масгрейва. Все они тоже достойны подняться на пьедестал почёта, но за ними нет такой мощной команды, как у россиян или норвежцев.
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