«Они могут начать Сашу притормаживать»: Завьялов о провокациях норвежцев, усталости Большунова и особенностях марафона

В лыжном марафоне на первенстве мира в Оберстдорфе у Александра Большунова должны работать не только мышцы, но и голова. Об этом в интервью RT заявил чемпион планеты Александр Завьялов. По его словам, лидеру российской сборной следует заранее мысленно пройти дистанцию. Также эксперт посоветовал отечественному спортсмену отнестись к этой гонке, как к обычному старту, высказался о «командной тактике» норвежцев и объяснил, почему любого на 50 км может «выключить».

— Как следует правильно распределять силы в лыжном марафоне?

— Во-первых, нужно помнить, что это в первую очередь масс-старт. Если бы это была индивидуальная гонка — другое дело. Там от тренеров должна на каждом километре, на каждой отсечке поступать информация о времени и отставаниях. В марафоне необходимо ориентироваться не только на себя, но и на соперников. На первом километре, как правило, просматривается работа лыж, кто как себя чувствует. Важно, что, если лыжи тебя не устраивают по скольжению или по держанию, ты имеешь возможность зайти на пит-стоп и поменять их. В марафоне необходимо сохранять контроль на дистанции на протяжении всех 50 км, причём не только над собой, но и над конкурентами. В принципе, все они прекрасно друг друга изучили. Поэтому о каких-то раскладах можно будет говорить только после начала гонки.

— Как Большунову стоит настраиваться на марафон? Не рискует ли он перегореть от излишнего желания поставить норвежцев на место?

— Александру следует подойти к нему, как к обычному старту. Пробежать лучше, чем ты подготовлен, сложно, а вот хуже — спокойно. Можно действительно банально перегореть, сидеть всю ночь и думать о предстоящей гонке. Подобного ни в коем случае нельзя допускать. В голове должны быть исключительно знания о соперниках. Он должен заранее мысленно пройти дистанцию, понять, какие могут быть подводные течения.

— О каких подводных течениях речь?

— Например, команда может работать на одного тренера. В этой жизни существует много разных вариантов. Спорт стал очень разносторонним, особенно в таких гонках, как масс-старт. Например, возьмём женский марафон. Там Тереза Йохауг не оставила соперницам ни шанса. Уверен, у мужчин кому-то убежать так будет гораздо сложнее.

— Какой отрезок дистанции можно назвать решающим?

— Как правило, всё решает финиш. Вообще, лыжники любят говорить: «Марафон начинается после 45-го километра».

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— Если финиш фактически превратится в спринтерскую гонку, кто будет иметь преимущество?

— Тот, кто сумеет сохранить силы на последние километры. Мне сразу приходит на ум одна гонка из собственной карьеры. За 200 метров до финиша я шёл шестым. Закончил 24-м. С трудом дошёл. Свело все мышцы, которые только есть в организме. Было так: вижу финиш, но физически не могу сделать последние шаги. Не дай бог, кого-то так «выключит» в воскресенье, а такое может случиться.

— Если Большунов попытается в концовке «разорвать» группу и уйти в отрыв, за сколько километров до финиша стоит это делать?

— Повторюсь, всё зависит от состояния. Если оно будет плохим, то Александр и на последних ста метрах ничего поделать не сможет. Если проблем, напротив, не возникнет, он может убежать и за километр, и даже раньше. Чисто визуально по телекартинке сложно сказать, насколько усталым подошёл Большунов к марафону. Всё будет зависеть буквально от мелочей: как он поспит, как поест, как сходит в туалет.

— Чем отличается классический этап от конькового по раскладке сил на дистанции?

— На классике, как правило, всегда возникают проблемы со смазкой. Особенно это касается таких погодных условий, в которых, например, проходила мужская эстафета. Когда идёт сильный снег, трасса становится более тяжёлой. Коньком её проходить удобнее, хотя тоже нельзя сказать, что лыжникам приходится легко и просто. Опять же нельзя забывать, что в масс-старте у тебя всегда есть возможность поменять лыжи на пит-стопе, если они работают не лучшим образом. Это очень важный момент.

— Даст ли классика преимущество на подъёмах более лёгким норвежцам, особенно с учётом усталости Большунова, или из-за этого не стоит беспокоиться?

— Классика, по сути, индивидуальный вид, в котором всё зависит от техники прохождения, а также от самого спортсмена, в частности, его антропометрических данных. В этом плане Саша действительно отличается от норвежцев. Он большой и крупный, тогда как многие из них, как говорится, «сухие». Но всё будет зависеть от готовности спортсменов на конкретную гонку. Ведь для того, чтобы убегать в эти подъёмы, у тебя должны оставаться силы.

— Большунову следует, как в скиатлоне, сразу захватить лидерство или правильнее будет поработать за спинами у конкурентов?

— Сейчас сложно давать ему какие-то советы. Во-первых, он должен тщательно проработать старт со своим тренером Юрием Бородавко. Мы ведь не знаем, в каком самочувствии он находится после пяти проведённых на ЧМ гонок. Я вас уверяю, по первым километрам всё станет понятно. Отсидеться будет достаточно сложно. Нужно понимать, что никто не пойдёт нога за ногу прогулочным шагом. Все сразу возьмут темп выше среднего, практически соревновательный.

— Но вряд ли стоит со старта убегать в отрыв.

— А почему бы и нет? Идти же всё равно нужно. Стоять никто не станет. Потихонечку все начнут ускоряться, смотреть на работу собственных лыж, изучать соперников. Затем сформируется группа, которая постарается уйти в отрыв. Бывали и такие случаи, когда некоторые лыжники улетали от остальных уже на 10-м километре, и догнать их потом никто не мог. Но предсказать что-либо сложно. Это марафон 50 км, а не пять. Ты два часа работаешь на пределе, и в любой момент у тебя может свести мышцы.

— Большунов хорошо чувствует себя в контактных гонках, но стоит ли ему опасаться провокаций со стороны норвежцев? Могут ли они душить его командной тактикой?

— Скажу одну простую вещь. Когда начинаются такие маленькие лыжные хитрости, это сразу видно. Любой спортсмен понимает, что замышляют против него. Большунов бегает бок о бок с норвежцами не один сезон и отлично их знает. А так — да, скандинавы вполне могут его притормаживать. Как? Очень просто: трое «зацепили» Александра на дистанции, а один уезжает в отрыв. Или же его могут оттеснять на обочину.

— Тот факт, что в скиатлоне россиянин разобрался сразу с пятью норвежцами, говорит о том, что он умеет противостоять их хитростям?

— Они ведь не хватают его за руки. Никто не мешает тебе переместиться на другую лыжню или тоже попробовать взвинтить темп, если состояние позволяет. В конце концов, и наши ребята могут так же помочь Саше. Но я повторюсь, в марафоне у Большунова должны работать не только мышцы, но и голова.

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— Поражение лидера сборной России в финишном створе эстафеты от Йоханнеса Клебо сделает его злее?

— Этому моменту не стоит уделять слишком много внимания, ведь в работе в финишном створе Клебо на сегодняшний день равных нет. На последнем километре дистанции он убежит от любого, в том числе от Большунова, и Саша всё прекрасно понимает. В эстафете Йоханнес в очередной раз это доказал. Но всё равно любого спортсмена такое поражение заденет. К слову, и победа россиянина в скиатлоне разозлила норвежцев. Большунов же сделает выводы и в марафоне постарается сыграть на своих сильных сторонах.

— Можно ли назвать главным фаворитом гонки действующего чемпиона мира в данном виде Ханса Кристера Холунда?

— Очень сложно давать прогнозы. Мы всё время говорим о Большунове и норвежцах, но давайте не забывать, что и в сборной России есть ребята, которые хорошо бегают марафоны. Всё дело случая. Возьмите женскую гонку. Яна Кирпиченко шла очень хорошо, но потом упала и в итоге финишировала лишь 12-й. Произойти может что угодно.