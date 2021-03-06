Вяльбе считает, что не смогла бы соревноваться с Йохауг в свои лучшие годы

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), а в прошлом прославленная советская лыжница Елена Вяльбе прокомментировала победу представительницы Норвегии Терезы Йохауг в 30-километровом масс-старте на чемпионате мира в Оберстдорфе и тот факт, что скандинавка сравнялась с ней по количеству золотых медалей на мировых первенствах.

«Я бы даже в лучшие годы не обыграла Йохауг. Это невозможно. Мы люди, а она машина», — цитирует слова Вяльбе Telegram-канал SportFack.

Золотая медаль в масс-старте на ЧМ-2021 стала для Йохауг 14-й в карьере. Столько же у Вяльбе. Абсолютной рекордсменкой по этому показателю является норвежская лыжница Марит Бьорген, побеждавшая на чемпионатах мира 18 раз.

Ранее Йохауг призналась, что не рассчитывала завоевать четыре золотые медали на ЧМ-2021.