Вяльбе считает, что не смогла бы соревноваться с Йохауг в свои лучшие годы
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«Я бы даже в лучшие годы не обыграла Йохауг. Это невозможно. Мы люди, а она машина», — цитирует слова Вяльбе Telegram-канал SportFack.
Золотая медаль в масс-старте на ЧМ-2021 стала для Йохауг 14-й в карьере. Столько же у Вяльбе. Абсолютной рекордсменкой по этому показателю является норвежская лыжница Марит Бьорген, побеждавшая на чемпионатах мира 18 раз.
Ранее Йохауг призналась, что не рассчитывала завоевать четыре золотые медали на ЧМ-2021.