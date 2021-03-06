Йохауг: никогда не думала, что окажусь здесь и выиграю четыре золотые медали ЧМ

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Норвежская лыжница Тереза Йохауг прокомментировала свою победу в гонке с массовым стартом на 30 км у женщин, которая проходила в рамках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.
Йохауг: никогда не думала, что окажусь здесь и выиграю четыре золотые медали ЧМ
  • Reuters

«Сегодня прекрасный день. Отличная работа лыж, отличная форма. Никогда не думала, что окажусь здесь и выиграю четыре золотые медали. Это невероятно, на самом деле. Ощущала серьёзное давление. Все ждали, что я буду брать исключительно золото. Но это было непросто», — сказала Йохауг в эфире «Матч ТВ».

При этом 32-летняя норвежская биатлонистка затруднилась ответить на вопрос о возможном завершении карьеры. Спортсменка заявила, что подобное решение будет зависеть от её состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что Йохауг догнала Елену Вяльбе по количеству побед на ЧМ.

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