В погоне за Йохауг: российские лыжницы борются за медали в марафоне на ЧМ в Оберстдорфе

В немецком Оберстдорфе близится к завершению чемпионат мира по лыжным гонкам. В предпоследний день соревнований, 6 марта, лыжницы разыграют медали в гонке классическим стилем на 30 км. Навязать борьбу норвежке Терезе Йохауг постараются россиянки Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Алиса Жамбалова и Мария Истомина. RT ведёт текстовую трансляцию.

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© Karl-Josef Hildenbrand/dpa