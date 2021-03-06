В погоне за Йохауг: российские лыжницы борются за медали в марафоне на ЧМ в Оберстдорфе
- globallookpress.com
- © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
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06 марта 2021
Немного поднялась в таблице Истомина. Она занимала 26-е место, а сейчас переместилась на 23-е. Правда, отрыв от Йохауг неуклонно растёт и уже составляет более минуты. Жамбалова также отыграла одну строчку, но отставание уже 1:32,8. На 1,6 км Алиса проиграла Терезе около полуминуты. Невероятный темп взяла норвежка.
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Отставание становится пугающим. Венг, Хенниг, Андерссон, Стадлобер и Карлссон идут практически вровень, но проигрывают Йохауг уже более 30 секунд. Вторая группа преследования располагается в 43—50 секундах от лидера. Как уже говорилось ранее, данный коллектив возглавляет Кирпиченко, Сорина находится позади Тириль Венг и Кристы Пярмякоски.
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Кирпиченко и Сорина на данный момент входят в своего рода вторую группу преследования. Первую возглавляет Венг, а вторую — Яна, которая тащит за собой и соотечественницу Татьяну, и около семи других лыжниц. Тем временем Йохауг уже пробежала 7,6 км.
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Прошли контрольную отсечку Истомина и Жамбалова. Мария занимает 26-е место и проигрывает лидеру 45,1 секунды. Жамбалова отстала уже более чем серьёзно — она лишь 31-я, но отставание от Йохауг составляет уже 1 минуту 1,4 секунды. Это очень много.
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Очень серьёзно растянулся пелотон. На отметке 6,0 км крайне уверенно лидирует Йохауг, не оставляя шансов своим оппоненткам. Второй идёт Венг, но проигрывает ей уже 16,1 секунды. Рядом расположились Андерссон, Карлссон, Хенниг и Стадлобер. А Сорина и Кирпиченко держатся на восьмой и девятой строчках. Гандикап составляет около 26 секунд. Не критично в плане борьбы за медали.
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Следующая контрольная отметка будет лишь через 2,2 км. Есть все основания полагать, что на ней преимущество Йохауг перед соперницами будет ещё более подавляющим. Не могут Андерссон и Венг выдержать темп лучшей лыжницы мира на данный момент.
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Очередную контрольную отметку прошли спортсменки — 3,8 км. Йохауг лидирует и «везёт» ближайшей преследовательнице, Андерссон, уже 3,3 секунды. Венг проигрывает 4,8, а остальные уже уступают более 10 секунд. Лучшей из россиянок пока является именно Кирпиченко. Она занимает шестое место (+ 12,2). Сорина идёт десятой (+ 21,1). Истомина — 28-я (+ 34,0), Жамбалова — 31-я (+ 40,9).
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Соперницы прошли подъём. По мнению Легкова, озвученному в эфире «Матч ТВ», не лучшим образом двигается Кирпиченко. Посмотрим, как это скажется на её результате. Так или иначе пока она входит в лидирующую группу, но отставание от Йохауг сократить не удаётся.
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Ещё 1,1 км прошли спортсменки. Йохауг не намерена пропускать оппоненток вперёд. За её спиной по-прежнему держится Андерссон, а вот Карлссон пропустила вперёд Венг. Тем временем Сорина опустилась на 11-ю строчку и уступает 4,8 секунды. В спину ей дышит Кирпиченко. Жамбалова и Истомина также идут рядом — они занимают 31-ю и 32-ю строчки.
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Спортсменки прошли первые 1,6 км. Йохауг преследуют шведки Эбба Андерссон и Фрида Карлссон, которых изначально считали одними из главных соперниц именитой норвежки. Далее расположились норвежка Хейди Венг, немка Катарина Хенниг, Сорина, австрийка Тереза Стадлобер, американка Хейли Свирбул, шведка Эмми Рибом и чешка Катерина Разумова.
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