Легков — о серебре российских лыжников в эстафете на ЧМ: и всё равно мы лучшие

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал выступление мужской сборной России, завоевавшей серебро в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«И всё равно мы лучшие. Потому что боролись, потому что выложились больше всех на этой гонке. Эти качели, эти промежуточные победы и выматывающие душу отставания, эта надежда и неопускание рук, даже когда всё оказалось не так радостно… Эстафета — это не просто гонка, это команда. Один за всех, и все за одного. И мы сегодня были именно такими. Спасибо, ребята» — написал Легков в своём Instagram.

Российская команда в составе Алексея Червоткина, Ивана Якимушкина, Артёма Мальцева и Александра Большунова завоевала серебро. За заключительном этапе эстафеты Большунов сражался за победу с норвежцем Йоханнесом Клебо, но на последнем подъёме уступил в прямой борьбе.

Ранее Большунов рассказал о своей ошибке в борьбе с Клебо в эстафете на ЧМ.