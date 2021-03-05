Лыжник Большунов рассказал о своей ошибке в борьбе с Клебо в эстафете на ЧМ

Короткая ссылка
Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своей ошибке в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо на заключительном этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Лыжник Большунов рассказал о своей ошибке в борьбе с Клебо в эстафете на ЧМ
  • Reuters

«На последнем подъёме было всего 20 м на ускорение, и Йоханнесу их хватило, чтобы сделать небольшой отрыв. Но ключевой момент был перед началом подъёма, когда я пропустил Клебо вперёд. Я думал, что он будет слева, а он неожиданно оказался справа. Да, тут была допущена тактическая ошибка с моей стороны», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Клебо уходил на заключительный этап эстафеты первым с отрывом в полминуты от Большунова, который сумел его догнать, но на последнем подъёме уступил в прямой борьбе. В итоге сборная Норвегии завоевала золото, а сборная России — серебро.

Ранее сообщалось, что Вяльбе высказала мнение о борьбе Большунова с Клебо в эстафете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить