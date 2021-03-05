Лыжник Большунов рассказал о своей ошибке в борьбе с Клебо в эстафете на ЧМ

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своей ошибке в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо на заключительном этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«На последнем подъёме было всего 20 м на ускорение, и Йоханнесу их хватило, чтобы сделать небольшой отрыв. Но ключевой момент был перед началом подъёма, когда я пропустил Клебо вперёд. Я думал, что он будет слева, а он неожиданно оказался справа. Да, тут была допущена тактическая ошибка с моей стороны», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Клебо уходил на заключительный этап эстафеты первым с отрывом в полминуты от Большунова, который сумел его догнать, но на последнем подъёме уступил в прямой борьбе. В итоге сборная Норвегии завоевала золото, а сборная России — серебро.

Ранее сообщалось, что Вяльбе высказала мнение о борьбе Большунова с Клебо в эстафете.