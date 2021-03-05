Вяльбе — о борьбе Большунова и Клебо: норвежцы этот сценарий написали очень давно

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение о борьбе Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо на заключительном этапе эстафетв на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
Вяльбе — о борьбе Большунова и Клебо: норвежцы этот сценарий написали очень давно
  • РИА Новости

«А вы не видели, что Йоханнес специально «гулял», чтобы подождать Сашу? Норвежцы этот сценарий написали очень давно, и мы это прекрасно понимали. Может быть, если бы отрыв был ещё больше, минута-полторы, то он бы не ждал, а сразу поехал. Но Саша шёл впереди в своей, достаточно комфортной зоне интенсивности», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Она отметила, что погодные условия помешали Большунову выступить лучше.

«Он крупный спортсмен, а таким лыжникам сегодня было очень тяжело», — добавила Вяльбе.

Клебо уходил на заключительный этап эстафеты первым с отрывом в полминуты от Большунова, который сумел его догнать, но на последнем подъёме уступил в прямой борьбе. В итоге сборная Норвегии завоевала золото, а сборная России — серебро.

Ранее Вяльбе заявила, что сборная России проиграла норвежцам, но не уступила тем, кому и не должна была уступать.

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