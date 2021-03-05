Вяльбе: мы проиграли норвежцам, но не уступили тем, кому и не должны были уступать

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
Вяльбе: мы проиграли норвежцам, но не уступили тем, кому и не должны были уступать
  • РИА Новости

«Сервис готовит всем одинаково, нет такого, чтобы одному делали «яблоко», а другому «грушу». Просто, видимо, у Ивана нет лыж на эту погоду. Не всё всегда зависит от смазки, сервис делал всем одинаково. У нас ни к кому из спортсменов нет никаких вопросов, каждый из них сделал всё, что мог. Да, мы сегодня вторые. И, судя по предыдущим гонкам, «разделке» и скиатлону, результат логичный. Мы проиграли норвежцам, но не уступили тем, кому и не должны были уступать, тем, кто реально хуже нас», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Российская команда в составе Алексея Червоткина, Ивана Якимушкина, Артёма Мальцева и Александра Большунова завоевала серебро. За заключительном этапе эстафеты Большунов сражался за победу с норвежцем Йоханнесом Клебо, но на последнем подъёме уступил в прямой борьбе.

Ранее сообщалось, что Якимушкин принёс извинения за провальное выступление в лыжной эстафете.

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