Якимушкин принёс извинения за провальное выступление в лыжной эстафете

Российский лыжник Иван Якимушкин принёс свои извинения болельщикам за выступление на втором этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Я хотел бы извиниться перед командой. Ни в коем случае не хочу перекладывать ответственность на сервис. В любом случае наш сервис сделал всё, что они могли, проиграл я. Это моё поражение. Я просто хочу извиниться перед всеми болельщиками, командой и тренерами. Думаю, мне предстоит тяжёлый разговор с тренером», — заявил Якимушкин в эфире «Матч ТВ».

Несмотря на то что Якимушкин принимал эстафету, имея 44,7 с преимущества, он завершил свой отрезок шестым.

Ранее лыжник Червоткин объяснил, за счёт чего ушёл в отрыв от всех соперников на первом этапе эстафеты на ЧМ.