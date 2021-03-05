Якимушкин принёс извинения за провальное выступление в лыжной эстафете

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Российский лыжник Иван Якимушкин принёс свои извинения болельщикам за выступление на втором этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Якимушкин принёс извинения за провальное выступление в лыжной эстафете
  • © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Я хотел бы извиниться перед командой. Ни в коем случае не хочу перекладывать ответственность на сервис. В любом случае наш сервис сделал всё, что они могли, проиграл я. Это моё поражение. Я просто хочу извиниться перед всеми болельщиками, командой и тренерами. Думаю, мне предстоит тяжёлый разговор с тренером», — заявил Якимушкин в эфире «Матч ТВ». 

Несмотря на то что Якимушкин принимал эстафету, имея 44,7 с преимущества, он завершил свой отрезок шестым.

Ранее лыжник Червоткин объяснил, за счёт чего ушёл в отрыв от всех соперников на первом этапе эстафеты на ЧМ.

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