Лыжник Червоткин объяснил, за счёт чего ушёл в отрыв от всех соперников на первом этапе эстафеты на ЧМ

Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«Хорошо работали лыжи, сервис очень классно сработал. Плюс хорошее самочувствие, поскольку я спустился с гор и сейчас идёт вторая волна акклиматизации. На третьем круге немного накрыло, но для такой трассы это нормально», — приводит слова Червоткина ТАСС.

Червоткин завершил свой этап на первом месте, имея 44,7 секунды преимущества, однако Иван Якимушкин не сумел развить успех партнёра, опустившись на шестое место. Александр Большунов на заключительном этапе боролся за золото с норвежцем Йоханнесом Клебо, но на последнем подъёме уступил в прямом соперничестве.

Ранее Большунов заявил, что у него нет вопросов к Якимушкину.