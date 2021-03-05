Лыжник Большунов заявил, что у него нет вопросов к Якимушкину

Российский лыжник Александр Большунов высказал мнение о выступлении своего партнёра по команде Ивана Якимушкина, который неудачно провёл свой этап во время эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«Вопросов к Ване нет, конечно. Ничего не поделаешь. В эстафете бегут четыре человека. Лёха Червоткин минуту привёз, Иван минуту проиграл, как бы ничего такого. Все старались. Удивился ли преимуществу после первого этапа? Я видел, что Лёха всё делает правильно, он хорошо сегодня отработал», — приводит слова Большунова РИА Новости.

Алексей Червоткин завершил свой этап на первом месте, имея 44,7 секунды преимущества, однако Якимушкин не сумел развить успех партнёра, опустившись на шестое место. Большунов на заключительном этапе боролся за золото с норвежцем Йоханнесом Клебо, но на последнем подъёме уступил в прямом соперничестве.

Ранее сообщалось, что Якимушкин прокомментировал своё выступление в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе.