Лыжник Большунов заявил, что у него нет вопросов к Якимушкину

Короткая ссылка
Российский лыжник Александр Большунов высказал мнение о выступлении своего партнёра по команде Ивана Якимушкина, который неудачно провёл свой этап во время эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
Лыжник Большунов заявил, что у него нет вопросов к Якимушкину
  • РИА Новости

«Вопросов к Ване нет, конечно. Ничего не поделаешь. В эстафете бегут четыре человека. Лёха Червоткин минуту привёз, Иван минуту проиграл, как бы ничего такого. Все старались. Удивился ли преимуществу после первого этапа? Я видел, что Лёха всё делает правильно, он хорошо сегодня отработал», — приводит слова Большунова РИА Новости.

Алексей Червоткин завершил свой этап на первом месте, имея 44,7 секунды преимущества, однако Якимушкин не сумел развить успех партнёра, опустившись на шестое место. Большунов на заключительном этапе боролся за золото с норвежцем Йоханнесом Клебо, но на последнем подъёме уступил в прямом соперничестве.

Ранее сообщалось, что Якимушкин прокомментировал своё выступление в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить