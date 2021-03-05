Лыжник Якимушкин — об эстафете на ЧМ: какими бы ни были лыжи, я должен был пройти свой этап лучше

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Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
Лыжник Якимушкин — об эстафете на ЧМ: какими бы ни были лыжи, я должен был пройти свой этап лучше
  • РИА Новости

«Нельзя всю вину перекладывать на сервис, они сделали всё, что могли. Видимо, я недоработал. Какими бы ни были лыжи, я должен был пройти свой этап лучше. Проиграл не сервис, а я. Это спорт, такое случается. Я старался делать всё, что мог, но стало тяжело, когда меня так легко догнали», — приводит слова Якимушкина ТАСС.

Он отметил, что старался изо всех сил, но за полкруга растерял всё преимущество перед соперниками, которое обеспечил Алексей Червоткин.

«Мне очень жаль. Я сильно виноват перед командой. Не знаю, как мне выходить из положения. Очень хотелось бы исправиться. Ребята меня поддержали, мы даже посмеялись, поскольку ребята с таким уже сталкивались. У Лёхи не сложилось в Пхёнчхане, у Артёма — в Лахти. Они в шутку сказали, что те «болельщики» от них теперь перейдут ко мне. Постараюсь не обращать на это внимания», — добавил лыжник.

Российская команда в составе Алексея Червоткина, Якимушкина, Артёма Мальцева и Александра Большунова завоевала серебро. На заключительном этапе эстафеты Большунов сражался за победу с норвежцем Йоханнесом Клебо, но на последнем подъёме уступил в прямой борьбе.

Ранее сообщалось, что Червоткин поддержал Якимушкина после неудачного этапа в эстафете на ЧМ.

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