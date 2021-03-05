Червоткин поддержал Якимушкина после неудачного этапа в эстафете на ЧМ

Российский лыжник Алексей Червоткин обратился к своему партнёру по команде Ивану Якимушкину, который неудачно провёл свой этап во время эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«После эстафеты в Пхёнчхане мне тоже было тяжеловато. Не сломался, но было неприятно. Ванёк, когда-то плохое закончится. Не может быть всегда хорошо, нужно перетерпеть. Не расстраивайся. Всё будет нормально», — цитирует Червоткина «Спорт-Экспресс».

Червоткин завершил свой этап на первом месте, имея 44,7 секунды преимущества, однако Якимушкин не сумел развить успех партнёра, опустившись на шестое место.

Ранее Устюгов выразил мнение, что Якимушкин не смог хорошо выступить в эстафете из-за ошибки сервиса.