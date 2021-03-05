Устюгов считает, что Якимушкин не смог хорошо выступить в эстафете из-за ошибки сервиса

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Чемпион Олимпиады 2014 года Александр Легков рассказал о сообщении от лыжника Сергея Устюгова, которое тот отправил ему во время мужской эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Устюгов считает, что Якимушкин не смог хорошо выступить в эстафете из-за ошибки сервиса
  • РИА Новости

«Сергей Устюгов написал мне сейчас сообщение: «Похоже, Ивану очень сильно задрали ворс на «зеро». Это означает, что сильнее прошлись наждачкой, чтобы было держание. Возможно, из-за этого лыжи не так хорошо скользят. Зачем? Непонятно. Но это мнение Сергея. Нужно разговаривать с сервис-бригадой. У каждого спортсмена свой смазчик», — заявил Легков в эфире «Матч ТВ».

Якимушкин вступал в гонку, имея 44,7 секунды преимущества, а передал эстафету, находясь на шестой позиции.

Ранее Якимушкин заявил, что ехал как по песку.

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