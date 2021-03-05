Якимушкин: ехал просто как по песку

Иван Якимушкин, бежавший второй этап эстафеты 4 х 10 км у мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта, прокомментировал своё выступление.

«Надеялся, что лыжи будут работать лучше. У Лёши всё работало классно, выкатывался на спусках. Не знал, как едут лыжи. Но когда начали догонять, понял, что отдаю все силы, отдаюсь, а меня догоняют с невозможной скоростью. Не понимал, что происходит. То ли со мной что-то не так, что ли. Когда догнали, понял, что идут не быстро, но лыжи едут лучше. Понимал, что они гуляют ,можно сказать, а мне всё даётся тяжело. На равнинах толкался-толкался. Может, ошиблись в выборе лыж. Надеялся, что удержусь с Иверсеном, Нисканеном, пытался выбрать позицию. Хотел сесть за Нисканеном. Сел третьим и начал отставать. Ужасная гонка. После того как увидел, как бежит Лёша, думал, лыжи — класс, будет идеально, но получилось так. Подумал, может, с организмом что то не то. Но просто не ехали лыжи. Не знаю, почему так получилось. Ехал просто как по песку», — сказал Якимушкин «Матч ТВ» после передачи эстафеты.

RT ведёт текстовую трансляцию гонки.