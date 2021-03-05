Битва лыжных сверхдержав: Россия и Норвегия борются за победу в мужской эстафете на ЧМ в Оберстдорфе

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Владимир Зайвый
В немецком Оберстдорфе продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. В пятницу мужчины разыгрывают медали в эстафете 4 × 10 км. Сборную России представляют Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов. Их основные соперники — норвежцы, выигравшие все эстафеты на чемпионатах мира в XXI веке. RT ведёт текстовую трансляцию гонки.
Битва лыжных сверхдержав: Россия и Норвегия борются за победу в мужской эстафете на ЧМ в Оберстдорфе
  • Reuters
  • © Kai Pfaffenbach
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Автообновление

  • 05 марта 2021

    Якимушкин перемещается на третье место. За ним держатся Колонья, Монифика и швед Оскар Свенссон.

  • Всё, Иверсен и Нисканен пристроились за Якимушкиным. Теперь он ещё и везёт за собой недавних преследователей. Лучше бы он передохнул за их спинами и уже затем заново включался в борьбу.

  • Будем надеяться на то, что Якимушкин сохранил силы для более поздней атаки, но верится в это с трудом. Соперники уже почти настигли его.

  • Иверсен, Нисканен и Колонья сокращают отставание от Якимушкина. Здорово они все бегут, отрицать нельзя. Россиянин выигрывает уже всего лишь десять секунд.

  • Пелотон выглядит довольно бодро, чего не скажешь о Якимушкине. От него хотелось бы более заряжённой работы, хотя этап ведь только начался.

  • Соперники сокращают отрыв, но там бегут такие монстры, как финн Ийво Нисканен, швейцарец Дарио Колонья и француз Морис Манифика. Иверсен смог к ним присоединиться. Якимушкин выигрывает у них 26 секунд.

  • Червоткин плохо себя чувствует после гонки, он вложился на все 100%. Партнёры просто обязаны его отблагодарить золотыми медалями.

  • Якимушкин проводит свой первый чемпионат мира, но уже показал неплохие результаты, став восьмым и 11-м в личных гонках. В этом сезоне он идёт вторым в общем и дистанционном зачётах Кубка мира, а на «Тур де Ски» занял четвёртое место. Это всё говорит о том, что ему должно быть под силу удержать преимущество в этой эстафете.

  • Французы, финны, швейцарцы, немцы, чехи и канадцы смогли приблизиться к сборной России, их разделяют 44 секунды. А Норвегия пропустила их атаку, Иверсену надо отыгрывать 56 секунд у Якимушкина.

  • Червоткин первым передал эстафету Якимушкину. Отрыв просто невероятный, соперников совершенно не видно.

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