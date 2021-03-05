Битва лыжных сверхдержав: Россия и Норвегия борются за победу в мужской эстафете на ЧМ в Оберстдорфе

В немецком Оберстдорфе продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. В пятницу мужчины разыгрывают медали в эстафете 4 × 10 км. Сборную России представляют Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов. Их основные соперники — норвежцы, выигравшие все эстафеты на чемпионатах мира в XXI веке. RT ведёт текстовую трансляцию гонки.

Reuters

© Kai Pfaffenbach