Битва лыжных сверхдержав: Россия и Норвегия борются за победу в мужской эстафете на ЧМ в Оберстдорфе
- Reuters
- © Kai Pfaffenbach
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05 марта 2021
Якимушкин перемещается на третье место. За ним держатся Колонья, Монифика и швед Оскар Свенссон.
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Всё, Иверсен и Нисканен пристроились за Якимушкиным. Теперь он ещё и везёт за собой недавних преследователей. Лучше бы он передохнул за их спинами и уже затем заново включался в борьбу.
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Будем надеяться на то, что Якимушкин сохранил силы для более поздней атаки, но верится в это с трудом. Соперники уже почти настигли его.
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Иверсен, Нисканен и Колонья сокращают отставание от Якимушкина. Здорово они все бегут, отрицать нельзя. Россиянин выигрывает уже всего лишь десять секунд.
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Пелотон выглядит довольно бодро, чего не скажешь о Якимушкине. От него хотелось бы более заряжённой работы, хотя этап ведь только начался.
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Соперники сокращают отрыв, но там бегут такие монстры, как финн Ийво Нисканен, швейцарец Дарио Колонья и француз Морис Манифика. Иверсен смог к ним присоединиться. Якимушкин выигрывает у них 26 секунд.
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Червоткин плохо себя чувствует после гонки, он вложился на все 100%. Партнёры просто обязаны его отблагодарить золотыми медалями.
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Якимушкин проводит свой первый чемпионат мира, но уже показал неплохие результаты, став восьмым и 11-м в личных гонках. В этом сезоне он идёт вторым в общем и дистанционном зачётах Кубка мира, а на «Тур де Ски» занял четвёртое место. Это всё говорит о том, что ему должно быть под силу удержать преимущество в этой эстафете.
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Французы, финны, швейцарцы, немцы, чехи и канадцы смогли приблизиться к сборной России, их разделяют 44 секунды. А Норвегия пропустила их атаку, Иверсену надо отыгрывать 56 секунд у Якимушкина.
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Червоткин первым передал эстафету Якимушкину. Отрыв просто невероятный, соперников совершенно не видно.
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