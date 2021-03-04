«Проигрывать нельзя было сегодня»: как российские лыжницы впервые за 16 лет завоевали серебро в эстафете на ЧМ

Российские лыжницы завоевали серебряные медали в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе. Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева отстали на 26,6 секунды от норвежек. Этот результат стал лучшим для отечественной национальной команды за последние 16 лет. Бронзовые награды достались финкам благодаря ускорению на финишной прямой Кристы Пярмякоски.

«У нас в команде большие проблемы со спусками»

На первом этапе женской эстафеты сборную России представляла Яна Кирпиченко. В скиатлоне она пробежала классическую часть дистанции с отличным шестым временем, поэтому её участие в командной гонке сомнению не поддавалось. Ещё быстрее тогда была Татьяна Сорина, но после пятого места в гонке свободным стилем на 10 км тренеры поставили её на третий этап бороться с непревзойдённой норвежкой Терезе Йохауг. Юлия Ступак и Наталья Непряева получили второй и четвёртый номера соответственно.

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У Кирпиченко тоже была персональная соперница, за которой нужно было пристально следить. Шведка Йонна Сундлинг уже выиграла в Оберстдорфе две золотые медали, причём бегая двумя разными стилями. Однако обе победы скандинавка одержала в спринте, а к дистанции 5 км она оказалась совершенно не готова. К концу первого этапа Сундлинг сильно отстала от лидерской группы и в итоге закончила этап на шестом месте в 11 секундах от россиянки.

Кирпиченко же свою часть эстафеты отработала прекрасно. Россиянка ни на секунду не выключалась из борьбы и разгоняла пелотон вместе с норвежкой Тириль Венг. В итоге им удалось создать пятисекундный просвет перед передачей эстафеты. Увязаться за двумя лыжницами смогла только чешка Катерина Разимова. После финиша Кирпиченко призналась, что не очень хорошо справилась с прохождением спусков, но главную задачу на своём этапе всё-таки выполнила.

«Была задача прийти в группе с лидерами, если будут силы, как-то постараться выйти вперёд. Да, пыталась сделать это несколько раз. Тревожно проходили спуски? Это просто моё прохождение. У нас в команде большие проблемы с ними, много травм, поэтому перестраховываемся от падений. Перед гонкой с девочками обсудили, у кого какие задачи, кто как будет проходить свой этап. Конечно, это волнительно. Каждая переживала, потому что это ответственность не только за себя, но и за всю команду», — сказала Кирпиченко в эфире «Матч ТВ».

«Думала, что умру, но постараюсь не отстать»

На втором этапе попутчицами Ступак стали Хейди Венг и Петра Новакова. Чешки на медали в эстафете претендовать никак не могли, и вскоре их лыжница перестала мешать фавориткам бороться за золото. Уже к концу первого круга стало ясно, что золото и серебро, скорее всего, будут разыгрывать команды России и Норвегии.

Ступак решила взять инициативу в свои руки и принялась работать на дистанции в одиночку, не дожидаясь помощи от Венг. Норвежка долго держалась за спиной соперницы — до последнего подъёма перед выходом на стадион. Тогда она всё-таки ускорилась и попыталась оставить россиянку позади себя. Ступак удержаться за Венг не смогла, но и не отстала слишком сильно — при передаче эстафеты их разделили всего лишь 2,6 секунды. Лыжница отметила, что с самого начала собиралась бежать своей этап без оглядки на соперницу.

«Планировала броситься в гонку с первых метров. Изначально была такая тактика, я её придерживалась. Сидеть за спинами — не вариант, потому что я знаю, что третий и четвёртый этапы у девчонок очень сложные. Надо было максимально работать и не отсиживаться. Когда Венг вырвалась вперёд, я немного подвисла. Думала, что умру, но постараюсь не отстать. На последнем подъёме она начала выдавать спринт. Но всё нормально. Мыслей отпустить её не было, потому что я не ориентировалась на неё. Я отключилась и старалась работать в своём темпе. Вообще не думала о сопернице», — сказала Ступак.

Старания россиянки всё же не пропали даром — на своём этапе она оторвалась почти на полминуты от основных преследовательниц из Германии, США и Финляндии, не говоря о Швеции, которой прочили как минимум медали. Этого уже было достаточно для того, чтобы на следующих этапах сосредоточиться на борьбе с Норвегией.

«Нужно выйти и, разозлившись на всех, отработать по полной»

У Сориной была почти невыполнимая миссия — догнать выигравшую два золота в Оберстдорфе Йохауг и бежать за ней все 5 км, рассчитывая на то, что на такой короткой дистанции норвежка всё-таки не умчится далеко. Но когда россиянка поравнялась с ней, та сразу же стала атаковать и увеличивать отрыв. На отметке 12,5 км их разделяло больше восьми секунд, а спустя ещё 1400 м — уже 14,7. После гонки спортсменка призналась, что слишком сильно хотела удержаться за Йохауг, но лишние эмоции ей помешали.

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«Задача была не кинуться, чтобы второй круг более-менее в своём темпе отработать. Но эмоции меня захлестнули! Захотелось отыграть отставание сразу, поработать в спину. Думала, что будет полегче, но на подъёме легче не было. Пришлось на свой темп переключаться. Йохауг уже с первого круга начала выигрывать у меня по пять секунд на отсечке. Я думала, что по итогам смогу уложиться в десять секунд проигрыша, но вышло вдвое больше... Я выходила на старт и думала, что сегодня нужно отработать по полной, разозлившись на всех. Проигрывать нельзя было сегодня», — заявила спортсменка.

По итогам третьего этапа сборная России уступила практически 20 секунд Норвегии. Впрочем, с учётом того, с кем приходилось бежать Сориной, это можно было даже признать успехом — теоретические шансы на золото ещё сохранялись, а отрыв от ближайших преследовательниц уже приближался к одной минуте. Сборная Швеции, например, к тому времени уже проигрывала норвежкам больше двух минут.

«Мне не было скучно идти в одиночестве»

Финишёром сборной Норвегии была Хелена Фоссесхольм — 19-летняя одарённая спортсменка, совмещающая карьеру в лыжных гонках с маунтинбайком, где у неё есть бронза юниорского чемпионата мира. В скиатлоне Фоссесхольм показала второй результат среди норвежек и вошла в первую шестёрку, а потому Непряевой трудно было рассчитывать на то, что удастся настичь молодую соперницу, особенно учитывая недавний перелом.

Чуда всё-таки не произошло — норвежка пробежала половину этапа с таким же напором, что и Йохауг. После этого она всё-таки сбросила темп, но россиянка к тому времени уже не могла преодолевать подъёмы с такой же лёгкостью и только отстала ещё на несколько секунд. Непряева должна была скорее думать о том, чтобы не подпустить к себе американку Джесси Диггинс и финку Кристу Пярмякоски — в своём споре за бронзу они существенно сокращали отставание от лидеров. После финиша россиянка отметила, что для неё было главным бежать в свою силу, а не пускаться в рискованную погоню.

«Мне не было скучно идти в одиночестве. Я старалась провести свою гонку. Самое главное — это, конечно, было не подпустить тех, кто был позади. Всё равно ориентировалась на Фоссесхольм и старалась более-менее держать расстояние. Ни в коем случае нельзя было бросаться, задача была ровно пройти оба круга. Все тренеры на трассе говорили, что надо идти ровно и не поддаваться эмоциям», — прокомментировала своё выступление Непряева.

В итоге сборная России финишировала второй вслед за Норвегией и показала лучший результат в женской эстафете с 2005 года — всё это время девушкам в лучшем случае удавалось выиграть бронзу, но чаще всего они вовсе оставались без медалей. Итоговое отставание от победителей составило 26,6 секунды.

Бронза в итоге досталась финским лыжницам благодаря финишному спурту Пярмякоски. В их составе медаль завоевала 42-летняя Рийта-Лийса Ропонен, бежавшая на третьем этапе. Свою первую награду на чемпионатах мира она выиграла в том же году, когда россиянки в последний раз становились вторыми в эстафете.