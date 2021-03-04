«Проигрывать нельзя было сегодня»: как российские лыжницы впервые за 16 лет завоевали серебро в эстафете на ЧМ
- РИА Новости
- © Федерико Модика
«У нас в команде большие проблемы со спусками»
На первом этапе женской эстафеты сборную России представляла Яна Кирпиченко. В скиатлоне она пробежала классическую часть дистанции с отличным шестым временем, поэтому её участие в командной гонке сомнению не поддавалось. Ещё быстрее тогда была Татьяна Сорина, но после пятого места в гонке свободным стилем на 10 км тренеры поставили её на третий этап бороться с непревзойдённой норвежкой Терезе Йохауг. Юлия Ступак и Наталья Непряева получили второй и четвёртый номера соответственно.
У Кирпиченко тоже была персональная соперница, за которой нужно было пристально следить. Шведка Йонна Сундлинг уже выиграла в Оберстдорфе две золотые медали, причём бегая двумя разными стилями. Однако обе победы скандинавка одержала в спринте, а к дистанции 5 км она оказалась совершенно не готова. К концу первого этапа Сундлинг сильно отстала от лидерской группы и в итоге закончила этап на шестом месте в 11 секундах от россиянки.
Кирпиченко же свою часть эстафеты отработала прекрасно. Россиянка ни на секунду не выключалась из борьбы и разгоняла пелотон вместе с норвежкой Тириль Венг. В итоге им удалось создать пятисекундный просвет перед передачей эстафеты. Увязаться за двумя лыжницами смогла только чешка Катерина Разимова. После финиша Кирпиченко призналась, что не очень хорошо справилась с прохождением спусков, но главную задачу на своём этапе всё-таки выполнила.
«Была задача прийти в группе с лидерами, если будут силы, как-то постараться выйти вперёд. Да, пыталась сделать это несколько раз. Тревожно проходили спуски? Это просто моё прохождение. У нас в команде большие проблемы с ними, много травм, поэтому перестраховываемся от падений. Перед гонкой с девочками обсудили, у кого какие задачи, кто как будет проходить свой этап. Конечно, это волнительно. Каждая переживала, потому что это ответственность не только за себя, но и за всю команду», — сказала Кирпиченко в эфире «Матч ТВ».
«Думала, что умру, но постараюсь не отстать»
На втором этапе попутчицами Ступак стали Хейди Венг и Петра Новакова. Чешки на медали в эстафете претендовать никак не могли, и вскоре их лыжница перестала мешать фавориткам бороться за золото. Уже к концу первого круга стало ясно, что золото и серебро, скорее всего, будут разыгрывать команды России и Норвегии.
Ступак решила взять инициативу в свои руки и принялась работать на дистанции в одиночку, не дожидаясь помощи от Венг. Норвежка долго держалась за спиной соперницы — до последнего подъёма перед выходом на стадион. Тогда она всё-таки ускорилась и попыталась оставить россиянку позади себя. Ступак удержаться за Венг не смогла, но и не отстала слишком сильно — при передаче эстафеты их разделили всего лишь 2,6 секунды. Лыжница отметила, что с самого начала собиралась бежать своей этап без оглядки на соперницу.
«Планировала броситься в гонку с первых метров. Изначально была такая тактика, я её придерживалась. Сидеть за спинами — не вариант, потому что я знаю, что третий и четвёртый этапы у девчонок очень сложные. Надо было максимально работать и не отсиживаться. Когда Венг вырвалась вперёд, я немного подвисла. Думала, что умру, но постараюсь не отстать. На последнем подъёме она начала выдавать спринт. Но всё нормально. Мыслей отпустить её не было, потому что я не ориентировалась на неё. Я отключилась и старалась работать в своём темпе. Вообще не думала о сопернице», — сказала Ступак.
Старания россиянки всё же не пропали даром — на своём этапе она оторвалась почти на полминуты от основных преследовательниц из Германии, США и Финляндии, не говоря о Швеции, которой прочили как минимум медали. Этого уже было достаточно для того, чтобы на следующих этапах сосредоточиться на борьбе с Норвегией.
«Нужно выйти и, разозлившись на всех, отработать по полной»
У Сориной была почти невыполнимая миссия — догнать выигравшую два золота в Оберстдорфе Йохауг и бежать за ней все 5 км, рассчитывая на то, что на такой короткой дистанции норвежка всё-таки не умчится далеко. Но когда россиянка поравнялась с ней, та сразу же стала атаковать и увеличивать отрыв. На отметке 12,5 км их разделяло больше восьми секунд, а спустя ещё 1400 м — уже 14,7. После гонки спортсменка призналась, что слишком сильно хотела удержаться за Йохауг, но лишние эмоции ей помешали.
«Задача была не кинуться, чтобы второй круг более-менее в своём темпе отработать. Но эмоции меня захлестнули! Захотелось отыграть отставание сразу, поработать в спину. Думала, что будет полегче, но на подъёме легче не было. Пришлось на свой темп переключаться. Йохауг уже с первого круга начала выигрывать у меня по пять секунд на отсечке. Я думала, что по итогам смогу уложиться в десять секунд проигрыша, но вышло вдвое больше... Я выходила на старт и думала, что сегодня нужно отработать по полной, разозлившись на всех. Проигрывать нельзя было сегодня», — заявила спортсменка.
По итогам третьего этапа сборная России уступила практически 20 секунд Норвегии. Впрочем, с учётом того, с кем приходилось бежать Сориной, это можно было даже признать успехом — теоретические шансы на золото ещё сохранялись, а отрыв от ближайших преследовательниц уже приближался к одной минуте. Сборная Швеции, например, к тому времени уже проигрывала норвежкам больше двух минут.
«Мне не было скучно идти в одиночестве»
Финишёром сборной Норвегии была Хелена Фоссесхольм — 19-летняя одарённая спортсменка, совмещающая карьеру в лыжных гонках с маунтинбайком, где у неё есть бронза юниорского чемпионата мира. В скиатлоне Фоссесхольм показала второй результат среди норвежек и вошла в первую шестёрку, а потому Непряевой трудно было рассчитывать на то, что удастся настичь молодую соперницу, особенно учитывая недавний перелом.
Чуда всё-таки не произошло — норвежка пробежала половину этапа с таким же напором, что и Йохауг. После этого она всё-таки сбросила темп, но россиянка к тому времени уже не могла преодолевать подъёмы с такой же лёгкостью и только отстала ещё на несколько секунд. Непряева должна была скорее думать о том, чтобы не подпустить к себе американку Джесси Диггинс и финку Кристу Пярмякоски — в своём споре за бронзу они существенно сокращали отставание от лидеров. После финиша россиянка отметила, что для неё было главным бежать в свою силу, а не пускаться в рискованную погоню.
«Мне не было скучно идти в одиночестве. Я старалась провести свою гонку. Самое главное — это, конечно, было не подпустить тех, кто был позади. Всё равно ориентировалась на Фоссесхольм и старалась более-менее держать расстояние. Ни в коем случае нельзя было бросаться, задача была ровно пройти оба круга. Все тренеры на трассе говорили, что надо идти ровно и не поддаваться эмоциям», — прокомментировала своё выступление Непряева.
В итоге сборная России финишировала второй вслед за Норвегией и показала лучший результат в женской эстафете с 2005 года — всё это время девушкам в лучшем случае удавалось выиграть бронзу, но чаще всего они вовсе оставались без медалей. Итоговое отставание от победителей составило 26,6 секунды.
Бронза в итоге досталась финским лыжницам благодаря финишному спурту Пярмякоски. В их составе медаль завоевала 42-летняя Рийта-Лийса Ропонен, бежавшая на третьем этапе. Свою первую награду на чемпионатах мира она выиграла в том же году, когда россиянки в последний раз становились вторыми в эстафете.
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