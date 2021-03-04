Непряева: я старалась провести свою гонку

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Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала своё выступление на заключительном этапе эстафеты в рамках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.
Непряева: я старалась провести свою гонку
  • РИА Новости

«Мне не было скучно идти в одиночестве, я старалась провести свою гонку. Самое главное, конечно, было не подпустить тех, кто сзади. Всё равно ориентировалась на Фоссесхолм, старалась более-менее держать расстояние. Ни в коем случае нам нельзя было бросаться, задача была ровно пройти оба круга. Все тренеры нам на трассе говорили, что нужно идти ровно и не поддаваться эмоциям», — заявила Непряева в эфире «Матч ТВ».

Сборная России в составе Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой завоевала серебро в эстафете. Победу одержала Норвегия.

Ранее тренер сборной России прокомментировал выступление лыжниц в эстафете на ЧМ в Оберстдорфе.

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