Тренер сборной России прокомментировал выступление лыжниц в эстафете на ЧМ в Оберстдорфе

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал результаты женской эстафеты, которая проходила в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе.
Тренер сборной России прокомментировал выступление лыжниц в эстафете на ЧМ в Оберстдорфе
  • РИА Новости

«Спасибо всем, кто поддерживал и верил. Спасибо команде, девчонкам. Сегодня они собрались и бились за наивысшие места, а не пытались думать, как бы хоть какую-то медаль урвать. Все девчонки отработали на 100%, бились только за победу. Чуть-чуть не хватило, соперницы оказались сильнее. Таня сделала свою работу на 100%. Она догнала Йохауг, прошла за ней лёгкую часть, а потом задача была пройти подъём своим темпом. Ей не нужно было кидаться, и она не кинулась. На этапе она проиграла всего 16 секунд, это очень мало. Конечно, хотелось бы отметить и других девчонок. Яна боролась, ей было тяжело, но она устояла характером. Юля не побоялась, лидировала почти весь этап, понимая, что её соперницы отстают с каждым метром. Она не стала играть ни в какие тактические игры, а прошла весь свой этап», — заявил Сорин в эфире «Матч ТВ».

Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебряные медали в эстафете. За национальную команду бежали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. 

Ранее российский лыжник Александр Панжинский заявил, что девушки отработали превосходно на всех этапах.

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