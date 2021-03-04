Панжинский: наши девушки отработали превосходно на всех этапах

Российский лыжник Александр Панжинский прокомментировал результат женской сборной России в эстафете 4 × 5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе.

«Спасибо шведским сервисменам. Они похоронили главных фавориток сегодняшней гонки. А наши девушки отработали превосходно на всех этапах. Какой этап провела дебютантка чемпионата мира Кирпиченко! И Юля Ступак неожиданно сделала приличный отрыв вместе с норвежкой, Сорина поступила крайне мудро — не стала гнаться за Йохауг, пошла своим темпом, в итоге проиграла совсем немного. Было ли тревожно за Непряеву? Скажу честно, не сомневался в ней, даже несмотря на не самые удачные результаты. Девушки на первых трёх этапах очень здорово подстраховали Наталью», — цитирует Панжинского Sport24.

Сборная России заняла второе место в гонке, уступив лишь норвежским лыжницам.

Ранее Вяльбе поблагодарила женскую сборную России за выступление в эстафете на ЧМ.