Панжинский: наши девушки отработали превосходно на всех этапах

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Российский лыжник Александр Панжинский прокомментировал результат женской сборной России в эстафете 4 × 5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе.
Панжинский: наши девушки отработали превосходно на всех этапах
  • Reuters

«Спасибо шведским сервисменам. Они похоронили главных фавориток сегодняшней гонки. А наши девушки отработали превосходно на всех этапах. Какой этап провела дебютантка чемпионата мира Кирпиченко! И Юля Ступак неожиданно сделала приличный отрыв вместе с норвежкой, Сорина поступила крайне мудро — не стала гнаться за Йохауг, пошла своим темпом, в итоге проиграла совсем немного. Было ли тревожно за Непряеву? Скажу честно, не сомневался в ней, даже несмотря на не самые удачные результаты. Девушки на первых трёх этапах очень здорово подстраховали Наталью», — цитирует Панжинского Sport24.

Сборная России заняла второе место в гонке, уступив лишь норвежским лыжницам.

Ранее Вяльбе поблагодарила женскую сборную России за выступление в эстафете на ЧМ.

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