Вяльбе поблагодарила женскую сборную России за выступление в эстафете на ЧМ

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление женской сборной России в эстафетной гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Вяльбе поблагодарила женскую сборную России за выступление в эстафете на ЧМ
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«У меня такое счастье за девчонок. Мы не зря надеялись, верили в них. Я вчера неоднократно говорила, что эстафета — это самая непредсказуемая гонка. Хочу сказать спасибо всем девчонкам и нашему сервису. Я просто счастлива», — сказала Вяльбе «Матч ТВ».

Сборная России в составе Яны Кирпиченко, Ступак и Татьяны Сориной и Натальи Непряевой завоевала серебро чемпионата мира. 

Ранее Ступак заявила, что не ориентировалась на соперниц во время гонки.

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