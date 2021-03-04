Вяльбе поблагодарила женскую сборную России за выступление в эстафете на ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление женской сборной России в эстафетной гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«У меня такое счастье за девчонок. Мы не зря надеялись, верили в них. Я вчера неоднократно говорила, что эстафета — это самая непредсказуемая гонка. Хочу сказать спасибо всем девчонкам и нашему сервису. Я просто счастлива», — сказала Вяльбе «Матч ТВ».

Сборная России в составе Яны Кирпиченко, Ступак и Татьяны Сориной и Натальи Непряевой завоевала серебро чемпионата мира.

Ранее Ступак заявила, что не ориентировалась на соперниц во время гонки.